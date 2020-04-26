Бизнес-омбудсмен поддержал кабмин в постепенном снятии ограничений с предпринимателей

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 30 апреля проработать предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. Как пишет ТАСС, этим займутся Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав. В частности, глава кабмина поручил Роспотребнадзору представить предложения для организации взаимодействия с бизнесом для продолжения работы в условиях пандемии.

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН назвал абсолютно правильным решение кабмина РФ о поэтапном снятии ограничений для бизнеса. Омбудсмен объяснил это тем, что часть предпринимателей продолжают работать, но при этом качество их услуг страдает и страдают клиенты.

«Многие представители малого и среднего бизнеса ухитряются как-то свою деятельность продолжать, но это сказывается на качестве работы. Если будет комплекс мер, который позволит там, где риски заражения наименьшие, запустить бизнес, это, на мой взгляд абсолютно правильное решение. Мы должны поддержать малые предприятия, чтобы не потерять их совсем.