Бизнес-омбудсмен поддержал кабмин в постепенном снятии ограничений с предпринимателей
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН рассказал, с каких сфер малого и среднего бизнеса начнут снимать ограничения.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 30 апреля проработать предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. Как пишет ТАСС, этим займутся Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав. В частности, глава кабмина поручил Роспотребнадзору представить предложения для организации взаимодействия с бизнесом для продолжения работы в условиях пандемии.
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН назвал абсолютно правильным решение кабмина РФ о поэтапном снятии ограничений для бизнеса. Омбудсмен объяснил это тем, что часть предпринимателей продолжают работать, но при этом качество их услуг страдает и страдают клиенты.
«Многие представители малого и среднего бизнеса ухитряются как-то свою деятельность продолжать, но это сказывается на качестве работы. Если будет комплекс мер, который позволит там, где риски заражения наименьшие, запустить бизнес, это, на мой взгляд абсолютно правильное решение. Мы должны поддержать малые предприятия, чтобы не потерять их совсем.
Думаю, речь идет, в первую очередь, о разного рода услугах: бытовых, химчистке, парикмахерских, маленьких кафе. Можно минимизировать все риски – это большой дискомфорт, когда люди больше месяца сидят нестриженые», - отметил собеседник НСН.
Омбудсмен не стал прогнозировать изменения цен на услуги компаний малого и среднего бизнеса после их открытия. Эксперт считает, что рынок их отрегулирует естественным образом.
«Конечно, услуги будут востребованы, но не в докризисных объемах. Говорить о каких-то цифрах – это гадать на кофейной гуще.
Нужна ответственность предпринимателей – нужно соблюдать все нормы и требования, они должны быть четко обозначены. Дело бизнеса – тратить деньги на дополнительные средства защиты, чтобы выйти на рынок раньше, сохранить коллектив или нет. Точно также и потребитель. Если хочет потребитель побыстрее привести свою голову в порядок, а стрижка окажется процентов на десять дороже, его выбор – идти или не идти. Все разрулит рынок, ситуация покажет, как будет, буквально в течение недели», - убежден Ермаков.
Ранее Виктор Ермаков в эфире НСН отметил, что продление режима самоизоляции станет губительной для предприятий малого и среднего бизнеса.
«Каждая неделя продления изоляции и невозможность представлять свои услуги и продукцию будет увеличивать долю организаций, которые не смогут восстановиться и уйдут с рынка. Что чревато и тем, что многие люди потеряют работу», – сказал он.
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