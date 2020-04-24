«Выживет только фастфуд»: Ресторатор – о последствиях пандемии в России
В российском общепите – после окончания пандемии коронавируса – «в живых» в останется только фастфуд и другие дешевые форматы, а вот ресторанный бизнес исчезнет. Как пишет РИА Новости, такую точку зрения высказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. Он пояснил, что первая волна закрытий и банкротств ресторанов сейчас происходит из-за недостатка денег на текущие расходы. А после снятия режима самоизоляции рестораны будут закрываться уже по причине отсутствия посетителей, у которых сохранится страх перед COVID-19 и просто не будет денег.
Между тем, накануне Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного возвращения к работе кафе и ресторанов, которые, напомним, пока закрыты для посетителей из-за угрозы распространения COVID-19. Как пишет Интерфакс, в ведомстве отметили, что при улучшении эпидситуации действующие ограничения будут сниматься поэтапно, подчеркивает Ura.ru.
Напомним, в настоящий момент общепит работает только в режиме доставки, затем можно будет работать на ограниченной площади и с небольшой посадкой. А после этого кафе и рестораны смогут обслуживать клиентов без ограничений с дистанцией в 1-2 метра между столами.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что соблюдение этих рекомендаций позволит бизнесу работать без риска инфицирования сотрудников и посетителей COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru