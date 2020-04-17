Экономист: Снижение ключевой ставки бизнес не спасет
Экономический эксперт Александр Кареевский заявил, что снижение Центробанком ключевой ставки - полезная мера, но бизнесу нужна прямая поддержка, причём в больших объёмах, чем сейчас.
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина пообещала предметно рассмотреть вариант снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. По состоянию на 17 апреля ключевая ставка в России составляет 6 процентов. При этом аналитики агентства «Эксперт РА» не исключили, что в июне она будет снижена еще на 0,5 процента.
Экономический эксперт Александр Кареевский в эфире НСН сообщил, что снижение ключевой ставки, хоть и положительно скажется на текущей ситуации, но проблем бизнеса не решит.
«То, что ставка будет снижена это ещё открытый вопрос, но если это всё же произойдёт, то чисто теоретически это бы поддержало экономику. Потому что снижение ставки помогает при прочих равных, но другое дело, что сейчас форс-мажорная ситуация и одно только снижение ставки ничего не решит, хоть это было бы и не плохо. Также есть вопрос, касающийся инфляции. Пока она вроде бы под контролем, банк может снизить ставку, но я думаю, что максимум на 0,25%. Так что теоретически это полезная мера, но в данных условиях она не решит всех проблем. Нужна прямая поддержка бизнесу в больших объёмах, чем сейчас», - заявил экономист.
Накануне стало известно, что прямые выплаты государства в связи с кризисом, который возник на фоне пандемии коронавируса, затронут полмиллиона компаний. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что их сотрудниками являются около 3 миллионов человек. В свою очередь, министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул, что эти выплаты покроют чуть больше половины зарплат сотрудников компаний малого и среднего бизнеса в апреле и мае текущего года.
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