Омбудсмен рассказал о перспективах малых предприятий в случае продления режима самоизоляции
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен заявил НСН, что уверен, после окончания режима самоизоляции многие работодатели уйдут в теневую занятость.
Режим самоизоляции в России может быть продлен до окончания майских праздников, рабочие 6,7 и 8 мая станут тоже выходными. Это наиболее вероятный сценарий, который сейчас обсуждают федеральные власти, рассказывает РБК со ссылкой на собственные источники в правительстве. В случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции до 1 июня.
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН отметил, что продление режима самоизоляции станет губительной для предприятий малого и среднего бизнеса.
«Все данные, даже те, которые банки дают, по активности малых и средних предприятий и другие показатели говорят о том, что львиная доля среди них не в состоянии работать в режиме самоизоляции по разным причинам. Не только потому, что соблюдают карантин, а просто организовать работу удаленно многим невозможно в силу специфики их работ. Это, конечно, очень серьезно бьет и по доходам, и по перспективам, и по платежеспособности малых и средних предприятий. Если режим самоизоляции будет продлен, это в серьезное положение поставит многие малые предприятия. Каждая неделя продления изоляции и невозможность представлять свои услуги и продукцию будет увеличивать долю организаций, которые не смогут восстановиться и уйдут с рынка. Что чревато и тем, что многие люди потеряют работу. Но превыше всего безопасность. Повторюсь, для малых предприятий это губительный режим. Многие и не хотят воспользоваться теми инструментами поддержки, которые представлены. И мы получим достаточное количество владельцев бизнеса, которые захотят уйти в кэш, сохранить то, что есть, ждать лучших времен, уйдя с рынка, чего не хотелось бы», – говорит он.
Эксперт также уверен, что после окончания режима самоизоляции многие работодатели в целях сокращения затрат компании уйдут в теневую занятость.
«После выхода из режима самоизоляции абсолютно точно увеличится доля серой занятости и черной бухгалтерии, потому что большое количество компаний хотят минимизировать свои потери по всем пунктам, свои затраты», – комментирует специалист.
Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН признал, что принятые правительством меры недостаточны, чтобы малый и средний бизнес остался на плаву.
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