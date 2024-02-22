«Без Фаберже»: Эксперты назвали бесполезными ограничения на бриллианты из РФ
В отрасли не принято выделять алмазы и бриллианты по происхождению, поскольку после огранки камней сделать это затруднительно, рассказали НСН представители индустрии.
Санкции против российских бриллиантов и алмазов малоэффективны, поскольку независимо от происхождения камни обладают едиными физическими и химическими свойствами, кроме того после огранки невозможно определить страну, из которой экспортирован алмаз, заявил в беседе с НСН исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков.
Ранее аукционный дом Bonhams отказался от продажи изделий Фаберже из-за санкций в отношении российских бриллиантов и алмазов. По данным Forbes, лоты, принятые после 1 января 2024 года, снимут с торгов и вернут владельцам. По словам Збойкова, подобное решение можно трактовать, как попытку специально найти «российский след» там, где его может и не быть.
«Фаберже – история. В рамках этой истории использовались в ювелирных изделиях бриллианты разных мест добычи. Компания существовала задолго до того, как в России начали добывать алмазы. Сегодня в нашей стране занимаются добычей, но это не значит, что мы куда-то поставляем камни в граненном виде. Порядка 90% всех алмазов уходит за рубеж не ограненными. Далее большую часть алмазов гранит Индия, и уже после они разлетаются по мировым компаниям, куда какой попадает – одному Богу известно. Говорить о том, сколько российских и нероссийских камней в изделии, невозможно, никто в мире не выделяет бриллианты по происхождению», - сказал он.
Собеседник НСН также уточнил, что доля России в мировом экспорте была небольшой и до введения санкций.
«В 2021 году по международным оценкам в Россию импортировали бриллианты на 272 миллиона долларов. При этом экспорт камней составил 488 миллионов долларов. Доля России в мировом экспорте составляет 0,71%, если мы говорим о бриллиантах. В случае с ювелирными алмазами доля в экспорте по международной оценке составляет 9,7%», - добавил он.
В свою очередь президент ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель и главный редактор журнала JEWELRY GARDEN Марина Кудрина в беседе с НСН заявила, что решение аукционного дома Bonhams скорее отразится на репутации Фаберже, чем приведет к ощутимым финансовым потерям.
«Отказ в аукционе – это негативное воздействие на репутацию. Все также зависит от того, какого размера камень был представлен. Допустим, там небольшие бриллианты, компания уже вложила деньги в работу, дизайн. Эти деньги она потеряет, но все же здесь больше про репутацию», - заключила она.
С 1 января 2024 года Еврокомиссия запретила торговлю природными и синтетическими алмазами из России, которые «не используются в промышленности». Решение коснулось российских алмазов, обработанных в третьих странах, ювелирных изделий и всех экспортируемых из России подобных драгоценных камней, напоминает «Радиоточка НСН».
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