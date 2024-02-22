«Без Фаберже»: Эксперты назвали бесполезными ограничения на бриллианты из РФ

Ранее аукционный дом Bonhams отказался от продажи изделий Фаберже из-за санкций в отношении российских бриллиантов и алмазов. По данным Forbes, лоты, принятые после 1 января 2024 года, снимут с торгов и вернут владельцам. По словам Збойкова, подобное решение можно трактовать, как попытку специально найти «российский след» там, где его может и не быть.

«Фаберже – история. В рамках этой истории использовались в ювелирных изделиях бриллианты разных мест добычи. Компания существовала задолго до того, как в России начали добывать алмазы. Сегодня в нашей стране занимаются добычей, но это не значит, что мы куда-то поставляем камни в граненном виде. Порядка 90% всех алмазов уходит за рубеж не ограненными. Далее большую часть алмазов гранит Индия, и уже после они разлетаются по мировым компаниям, куда какой попадает – одному Богу известно. Говорить о том, сколько российских и нероссийских камней в изделии, невозможно, никто в мире не выделяет бриллианты по происхождению», - сказал он.

Собеседник НСН также уточнил, что доля России в мировом экспорте была небольшой и до введения санкций.

«В 2021 году по международным оценкам в Россию импортировали бриллианты на 272 миллиона долларов. При этом экспорт камней составил 488 миллионов долларов. Доля России в мировом экспорте составляет 0,71%, если мы говорим о бриллиантах. В случае с ювелирными алмазами доля в экспорте по международной оценке составляет 9,7%», - добавил он.