СМИ: Таможни ЕС не смогут распознать российские алмазы
Обычный сотрудник таможни не сможет отличить российский бриллиант от какого-либо другого, сообщил генеральный директор британской алмазодобывающей компании De Beers Эл Кук в интервью газете Financial Times.
«При всем желании обычный сотрудник таможни не сможет, взглянув на один бриллиант и другой, сказать: "Этот - российский"», - пояснил Кук.
Он также уточнил, что система отслеживания произведенных в России алмазов до сих пор не выстроена.
Ранее Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций, который поэтапно ограничит импорт ювелирных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. При этом из запрета на поставки исключили личные украшения, передает «Радиоточка НСН».
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