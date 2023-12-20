СМИ: Таможни ЕС не смогут распознать российские алмазы

«При всем желании обычный сотрудник таможни не сможет, взглянув на один бриллиант и другой, сказать: "Этот - российский"», - пояснил Кук.

Он также уточнил, что система отслеживания произведенных в России алмазов до сих пор не выстроена.

Ранее Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций, который поэтапно ограничит импорт ювелирных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. При этом из запрета на поставки исключили личные украшения, передает «Радиоточка НСН».







