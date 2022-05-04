«Без бананов и задорого»: Государство просят заглянуть в контейнеры
Представители российского бизнеса рассказали НСН, как уход из России контейнерных компаний отразится на цене и доступности товаров, а заодно посоветовали Мишустину, как запустить производство в стране нужных контейнеров.
Контейнерные линии, обслуживающие более трети мирового рынка, прекращают работать с Россией на фоне спецоперации на Украине. О приостановке сотрудничества уже официально сообщили ведущие игроки - Maersk, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM.
Представители перевозчиков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредили, к чему приведут подобные ограничения и как выстраивать дальнейшую работу в России.
Так, первый вице-президент «ТрансКонтейнера» Виктор Марков рассказал, что из-за отказа глобальных игроков от перевозок в Россию, уже началась переориентация грузов на маршруты через порты Дальнего Востока и сухопутные погранпереходы.
«На этом направлении есть существенные инфраструктурные ограничения, поэтому мы уделяем особое внимание модернизации инфраструктуры в "узких местах": развитию погранпереходов и портов на Дальнем Востоке. Также мы объявили о запуске нового регулярного сервиса из Санкт-Петербурга в Германию и Нидерланды через пограничный переход Брест-Малашевичи между Белоруссией и Польшей, запуск которого позволит диверсифицировать варианты доставки грузов наших клиентов в Европу», - отметил Марков.
По его словам, приостановка работы международных операторов приведет к дефициту контейнеров и росту цен на товары.
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«На фоне сокращения импорта дефицит может усилиться в июне-июле, достигнув порядка 100-200 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств - прим. НСН). Это может повлечь за собой рост ставок, отразится на цене товара для конечного потребителя, будет влиять на рентабельность производств и создаст дополнительные барьеры на пути снабжения населения товарами», - считает эксперт.
А вот, президент Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Михаил Синёв настроен более пессимистично. По его словам, целые логистические направления уже остались без сервиса:
«Ряд направлений уже остался без сервиса. Это направления, на которых исторически работали иностранные линии. Прежде всего, это касается бананов из Латинской Америки, фруктов и овощей из Турции. Там российские операторы не присутствовали. Соответственно, мы сейчас еще не можем оценить нехватку парка, рынок до конца не перестроился», - признался глава ассоциации.
При этом, по словам Синёва, главные проблемы - из-за слома логистических цепочек.
«Контейнеров достаточно. Но есть большой дисбаланс в обороте. Например, резко увеличился экспорт из ЦФО в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а в обратную сторону импорт пропорционально еще не увеличился, поэтому парк копится в Китае. Нужны какие-то тарифные преференции для перевозки в этих рефконтейнерах, например, обычных грузов, не рефрижераторных, приравняв их к универсальному контейнеру. Это бы позволило брать импортный груз товаров народного потребления, например, одежду и везти по тарифу универсального контейнера, возвращая рефконтейнеры под погрузку в ЦФО», - предложил Синёв.
В свою очередь, первый вице-президент «ТрансКонтейнера» Виктор Марков видит спасение отрасли в развитии отечественного производства.
«ТрансКонтейнер» является собственником крупнейшего в России парка контейнеров. На сегодняшний день мы приобретаем весь доступный объем этого вида тары, производимый в России, поддерживая отечественное машиностроение. Одним из основных наших партнёров является "Абаканвагонмаш", у которого мы закупаем 20-футовые контейнеры. Однако объективно, цена за контейнер у российских предприятий существенно выше китайских, на 50%. При этом, на сегодняшний день в России выпускается порядка 6 тысяч контейнеров в год, и этих мощностей недостаточно для удовлетворения спроса», - убежден эксперт.
О том, как поддержать российского производителя контейнеров, подробнее рассказал президент АСОРПС Михаил Синёв.
«Отмену таможенной пошлины и НДС при ввозе иностранных рефконтейнеров мы предлагаем как временную меру. В своем письме на имя Мишустина АСОРПС попросила исключить рефрижераторные контейнеры из списков товаров, попадающих под регулирование рынка озоноразрушающих веществ. Просим до конца 2022 года применить нулевую ставку (0%) таможенной пошлины и отменить обязанность уплаты НДС 20% для рефрижераторных контейнеров. При этом, российский производитель не должен создавать замену массовому рефрижераторному контейнеру, производимому в Китае за $20 000. Надо сконцентрироваться на каких-то нишевых продуктах, которыми, например, могут стать автономные рефрижераторные контейнеры, которые в том же Китае стоят $50 000, но более применимы для перевозок по железной дороге», - пояснил «Радиоточке НСН» президент Ассоциации организаций продуктового сектора.
Напомним, антироссийские санкции Евросоюза запрещают транспортировку грузов из России и Белоруссии автотранспортом в страны ЕС, включая транзит. Кроме того, судам, зарегистрированным под флагом РФ, закрыт доступ в порты Евросоюза.
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