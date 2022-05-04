«Без бананов и задорого»: Государство просят заглянуть в контейнеры

Контейнерные линии, обслуживающие более трети мирового рынка, прекращают работать с Россией на фоне спецоперации на Украине. О приостановке сотрудничества уже официально сообщили ведущие игроки - Maersk, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM.

Представители перевозчиков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредили, к чему приведут подобные ограничения и как выстраивать дальнейшую работу в России.

Так, первый вице-президент «ТрансКонтейнера» Виктор Марков рассказал, что из-за отказа глобальных игроков от перевозок в Россию, уже началась переориентация грузов на маршруты через порты Дальнего Востока и сухопутные погранпереходы.

«На этом направлении есть существенные инфраструктурные ограничения, поэтому мы уделяем особое внимание модернизации инфраструктуры в "узких местах": развитию погранпереходов и портов на Дальнем Востоке. Также мы объявили о запуске нового регулярного сервиса из Санкт-Петербурга в Германию и Нидерланды через пограничный переход Брест-Малашевичи между Белоруссией и Польшей, запуск которого позволит диверсифицировать варианты доставки грузов наших клиентов в Европу», - отметил Марков.

По его словам, приостановка работы международных операторов приведет к дефициту контейнеров и росту цен на товары.