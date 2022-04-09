Алиханов: санкции ЕС не повлияют на транзит грузов с основной территории РФ в Калининград
Санкции ЕС на запрет транзита грузов через территорию союза не коснутся грузового транспортного сообщения между основной территорией РФ и Калининградской областью. Об этом глава региона Антон Алиханов сообщил в своей канале в Telegram.
Губернатор пояснил, что в этом случае перевозки считаются внутринациональным транзитом. Он отметил, что ограничения не касаются ни автомобильного, ни железнодорожного транспорта.
Калининградская область не имеет сухопутной границей с остальной частью РФ. В связи с этим основной поток грузов в регион следует через территорию Литвы, которая является страной-членом ЕС.
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