Алиханов: санкции ЕС не повлияют на транзит грузов с основной территории РФ в Калининград

Санкции ЕС на запрет транзита грузов через территорию союза не коснутся грузового транспортного сообщения между основной территорией РФ и Калининградской областью. Об этом глава региона Антон Алиханов сообщил в своей канале в Telegram.

Губернатор пояснил, что в этом случае перевозки считаются внутринациональным транзитом. Он отметил, что ограничения не касаются ни автомобильного, ни железнодорожного транспорта.

Калининградская область не имеет сухопутной границей с остальной частью РФ. В связи с этим основной поток грузов в регион следует через территорию Литвы, которая является страной-членом ЕС.



