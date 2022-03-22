Компания Maersk объявила о прекращении деятельности в России

В сообщении говорится, что причиной такого решения стал продолжающийся конфликт между Россией и Украиной.

«В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной A.P.Moller-Maersk, как ответственный участник транспортного рынка, принял решение о прекращении деятельности Maersk и продаже активов компании в России», - отмечается в заявлении компании.

В Maersk добавили, что вывезти из России все ранее ввезённые контейнеры планируется до конца апреля 2022 года.

Ранее около 42% россиян заявили, что ждут возвращения ушедших из России компаний в течение года, сообщает «Свободная пресса».

