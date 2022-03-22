Компания Maersk объявила о прекращении деятельности в России
Датская судоходная компания Maersk, которая является одной из крупнейших в мире судоходных компаний, объявила о продаже своих активов в России, сообщает пресс-служба фирмы.
В сообщении говорится, что причиной такого решения стал продолжающийся конфликт между Россией и Украиной.
«В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной A.P.Moller-Maersk, как ответственный участник транспортного рынка, принял решение о прекращении деятельности Maersk и продаже активов компании в России», - отмечается в заявлении компании.
В Maersk добавили, что вывезти из России все ранее ввезённые контейнеры планируется до конца апреля 2022 года.
Ранее около 42% россиян заявили, что ждут возвращения ушедших из России компаний в течение года, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- Собянин выделил 7 млрд руб на оказание дополнительной адресной соцпомощи москвичам
- Медведев призвал тщательно проверять всех прибывающих в Россию
- В РЖД заявили, что постараются удержать цены на билеты на прежнем уровне
- Завод Volkswagen Slovakia приостановил работу из-за нехватки деталей
- Шинная компания Nokian отказалась от инвестиций в России
- Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков
- Азербайджан приостановил газоснабжение Карабаха
- Адвокаты Навального были задержаны после оглашения приговора
- Компания Maersk объявила о прекращении деятельности в России
- Актер Владимир Машков призвал дочь «просить прощения за предательство» России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru