Компания Maersk объявила о прекращении деятельности в России

Датская судоходная компания Maersk, которая является одной из крупнейших в мире судоходных компаний, объявила о продаже своих активов в России, сообщает пресс-служба фирмы.

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В сообщении говорится, что причиной такого решения стал продолжающийся конфликт между Россией и Украиной.

«В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной A.P.Moller-Maersk, как ответственный участник транспортного рынка, принял решение о прекращении деятельности Maersk и продаже активов компании в России», - отмечается в заявлении компании.

В Maersk добавили, что вывезти из России все ранее ввезённые контейнеры планируется до конца апреля 2022 года.

Ранее около 42% россиян заявили, что ждут возвращения ушедших из России компаний в течение года, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Артем Житенев
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