Бензин для россиян стал дорогим и недоступным

«Дело в том, что есть регионы с высоким уровнем жизни, а есть с низким. Традиционно Северный Кавказ и некоторые регионы центральной части европейской России являются депрессивными. Там плохо развита промышленность, маленький рынок труда, низкие зарплаты, и, конечно, такие регионы надо развивать, и какие-то шаги для этого предпринимаются. Но надо сказать, что шаги эти слабенькие, и вообще развитие экономики России последние пять лет буксует. Это связано с тем, что у нас достаточно неграмотно работает наше правительство. С одной стороны, его ошибки связаны с полной некомпетентностью состава, с другой — с тем, что они между собой никак не согласовывают действия. Рынок бензина особенно ярко это демонстрирует», — заметил Танкаев.

При этом резкого роста цен на топливо ни сейчас, ни в будущем ожидать не стоит, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«В случае изменения рыночной конъюнктуры, правительство опять примет меры по сдерживанию цен на топливо. Существует общая установка на то, чтобы они не поднимались выше инфляции. Если будут предпосылки к существенному росту, у правительства достаточно инструментов, чтобы его сдержать. Прежде всего, это понижение акциза, что сразу же должно сказаться на ценниках АЗС. Второе, это взаимодействие с нефтяными компаниями, как было в июле нынешнего года. Нефтяникам увеличат выплаты из бюджета по так называемой демпфирующей надбавке, чтобы они не разгоняли цены. Вопрос только в том, насколько государство готово финансировать сдерживание цен на АЗС», - отметил эксперт в эфире НСН.

Стоит отметить, что по данным исследований, разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 39,62 рубля за литр в Челябинской области до 56 рублей за литр на Чукотке. При этом во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне.

