Рынок бензина стал зеркалом ошибок правительства
Эксперт Союза нефтегазопромышленников России объяснил НСН, почему в одних регионах страны жителям по карману много бензина, а в других почти ни капли.
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут позволить себе больше всего бензина при перерасчёте на среднемесячный заработок, сообщает РИА Новости. Отметим, в тройку лидеров рейтинга вошли Москва и Ненецкий автономный округ, аутсайдерами стали Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Кроме того, низкие покупательские способности наблюдались и в Адыгее, Ивановской области, Калмыкии, Северной Осетии, Алтайском крае, Тамбовской области и Чечне.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН объяснил это явление неоднородностью уровня доходов россиян. Виновато, по его мнению, в этом правительство, позволившее экономике остановиться в развитии в целом, что привело к усугублению ситуации в депрессивных регионах.
«Дело в том, что есть регионы с высоким уровнем жизни, а есть с низким. Традиционно Северный Кавказ и некоторые регионы центральной части европейской России являются депрессивными. Там плохо развита промышленность, маленький рынок труда, низкие зарплаты, и, конечно, такие регионы надо развивать, и какие-то шаги для этого предпринимаются. Но надо сказать, что шаги эти слабенькие, и вообще развитие экономики России последние пять лет буксует. Это связано с тем, что у нас достаточно неграмотно работает наше правительство. С одной стороны, его ошибки связаны с полной некомпетентностью состава, с другой — с тем, что они между собой никак не согласовывают действия. Рынок бензина особенно ярко это демонстрирует», — заметил Танкаев.
Действия правительства, влияющие на нефтяную отрасль, настолько разбалансированы, по его словам, что избежать трудностей с покупкой бензина в некоторых регионах просто невозможно.
«Когда вице-премьер Козак получил возможность управлять топливно-энергетическим комплексом, он немедленно ввёл административное регулирование цен на бензин, причём даже в какие-то моменты проявил хитрость. В середине 2018 года была снижена ставка акциза на бензин, что позволило на какое-то время зафиксировать цену, предотвратить рост цен. Потом 31 октября правительство вынудило компании подписать соглашение о фиксировании цен на дизельное топливо. Это, безусловно, было ошибкой, но её усугубил другой шаг, который сделал экономический блок правительства под руководством господина Силуанова. С 1 января 2019 года были подняты ставки налогов, причём больше всего подняли цену на акцизы на бензин и дизельное топливо. На 50% — это огромная цена, которая тут же сделала убыточной всю отрасль нефтепереработки в России. Это был мощный удар по экономике страны. Если провести аналогию с машиной, то одной ногой нажали на газ, а другой на тормоз. В нашем случае это привело к поломке экономики России. Производство бензина стало сокращаться, несмотря на то, что правительство при помощи административных мер пытается заставить производить бензина больше. Сейчас производство бензина в среднем по стране приносит убыток 6 рублей за литр. Постепенно цены растут. Поэтому у нас и не развивается экономика в регионах, где правительство ставило задачу развить её. Фактически происходит стагнация экономики», — заключил Танкаев.
Ранее Рустам Танкаев рассказал в эфире НСН, почему неплохой для России рейтинг о доступности бензина неуместен на фоне десятков миллионов бедных граждан страны.
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