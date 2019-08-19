Рынок бензина стал зеркалом ошибок правительства

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут позволить себе больше всего бензина при перерасчёте на среднемесячный заработок, сообщает РИА Новости. Отметим, в тройку лидеров рейтинга вошли Москва и Ненецкий автономный округ, аутсайдерами стали Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Кроме того, низкие покупательские способности наблюдались и в Адыгее, Ивановской области, Калмыкии, Северной Осетии, Алтайском крае, Тамбовской области и Чечне.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН объяснил это явление неоднородностью уровня доходов россиян. Виновато, по его мнению, в этом правительство, позволившее экономике остановиться в развитии в целом, что привело к усугублению ситуации в депрессивных регионах.

«Дело в том, что есть регионы с высоким уровнем жизни, а есть с низким. Традиционно Северный Кавказ и некоторые регионы центральной части европейской России являются депрессивными. Там плохо развита промышленность, маленький рынок труда, низкие зарплаты, и, конечно, такие регионы надо развивать, и какие-то шаги для этого предпринимаются. Но надо сказать, что шаги эти слабенькие, и вообще развитие экономики России последние пять лет буксует. Это связано с тем, что у нас достаточно неграмотно работает наше правительство. С одной стороны, его ошибки связаны с полной некомпетентностью состава, с другой — с тем, что они между собой никак не согласовывают действия. Рынок бензина особенно ярко это демонстрирует», — заметил Танкаев.

Действия правительства, влияющие на нефтяную отрасль, настолько разбалансированы, по его словам, что избежать трудностей с покупкой бензина в некоторых регионах просто невозможно.