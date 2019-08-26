Армагеддон отменяется. Эксперт опроверг резкое подорожание бензина

Резкое подорожание топлива прогнозирую эксперты в России на будущий год. В некоторых публикациях ситуацию называют топливным Армагеддоном. Согласно оценке, уже к декабрю бензин прибавит 5%. Как отмечает «Свободная пресса», в нынешнем году динамика роста цен на топливо оказалась в 2,5 раза ниже уровня инфляции, благодаря объективным факторам. Однако это равновесие может быть нарушено по совокупности причин. В их числе эксперты называют высокую степень неопределенности по действиям правительства в части сдерживания цен на топливо, а также риски наращивания экспорта нефтепродуктов в ущерб внутреннему рынку.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии НСН выразил недоумение такими алармистскими настроениями.

«Не понятно, почему все так взбудоражились по поводу будущего года. В случае изменения рыночной конъюнктуры, правительство опять примет меры по сдерживанию цен на топливо. Существует общая установка на то, чтобы они не поднимались выше инфляции. Если будут предпосылки к существенному росту, у правительства достаточно инструментов, чтобы его сдержать. Прежде всего, это понижение акциза, что сразу же должно сказаться на ценниках АЗС. Второе, это взаимодействие с нефтяными компаниями, как было в июле нынешнего года. Нефтяникам увеличат выплаты из бюджета по так называемой демпфирующей надбавке, чтобы они не разгоняли цены. Вопрос только в том, насколько государство готово финансировать сдерживание цен на АЗС. Это уже будет зависеть от того, кто победит в лоббистской подковёрной борьбе – Минфин либо Минэнерго. Министерство энергетики стремится к тому, чтобы цены не повышались, потому что за это с него спрашивает президент. В свою очередь, министерство финансов стремится не допустить больших трат из бюджета. Нефтеперерабатывающие предприятия будут всегда говорить, что им не хватает средств. Получится такая битва Минфина и нефтяников с профильным судьёй в лице вице-премьера Козака. Производители могут доказать нехватку демпфирующей надбавки, либо перестанут выпускать топливо, или повысят цены. В этом случае государство может либо разрешить поднять цены, правда, несильно, либо увеличит выплаты из бюджета по демпфирующей надбавке. Думаю, что президент поддерживает позицию, чтобы цены росли не быстрее инфляции. Скорее всего, именно под эту цель будет изменена система налогооблажения отрасли», - отметил собеседник НСН.

По оценке экспертов, сейчас ситуация на топливном рынке в России стабильна, благодаря соглашению о заморозке цен между топливными компаниями и правительством. Нефтяники получают компенсацию из бюджета за то, что они поставляют бензин на внутренний рынок, а не отправляли его за рубеж на экспорт. Однако правительство не стало продлевать соглашение.