Рекордное падение спроса на бензин зафиксировано в России
В России произошел рекордный спад спроса на бензин. Такие данные были получены после сравнения данных с показателями прошлого года за аналогичный период, сообщают Известия.
Уточняется, что спрос на топливо с начала этого года по сентябрь снизился почти на один процент.
Как уточняет Газета.ру, в последний раз подобное падения фиксировалось пять лет назад. Тогда за аналогичный период спрос сократился почти на два процента (1,9%), отмечает «Свободная пресса».
Как сообщает Москва 24, эксперты заявляют, что сокращение в один процент является серьезным для топливного рынка.
Тем временем, в Министерстве энергетики сообщили, что не зафиксировали большого сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок в этом году. РЕН ТВ уточняет, что в ведомстве заявили, что ситуация на данный момент стабильная.
Ранее сообщалось, что почти каждая пятая заправка в России не доливает топливо. В эфире НСН эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев рассказал, что может сделать каждый потребитель в случае обнаружения недолива.
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