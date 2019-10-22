Рекордное падение спроса на бензин зафиксировано в России

В России произошел рекордный спад спроса на бензин. Такие данные были получены после сравнения данных с показателями прошлого года за аналогичный период, сообщают Известия.

Уточняется, что спрос на топливо с начала этого года по сентябрь снизился почти на один процент.

Как уточняет Газета.ру, в последний раз подобное падения фиксировалось пять лет назад. Тогда за аналогичный период спрос сократился почти на два процента (1,9%), отмечает «Свободная пресса».

Как сообщает Москва 24, эксперты заявляют, что сокращение в один процент является серьезным для топливного рынка.

Тем временем, в Министерстве энергетики сообщили, что не зафиксировали большого сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок в этом году. РЕН ТВ уточняет, что в ведомстве заявили, что ситуация на данный момент стабильная.

Ранее сообщалось, что почти каждая пятая заправка в России не доливает топливо. В эфире НСН эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев рассказал, что может сделать каждый потребитель в случае обнаружения недолива.

