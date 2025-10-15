«Все эти заявления в духе Великобритании и подобных ей стран, они каждый раз говорят, что это самый жесткий и разрушительный пакет санкций. Думаю, особо ничего не изменится, потому что с самой Великобританией мы уже фактически не торгуем, запрет на поставку российской нефти к себе они ввели еще с 5 декабря 2022 года. Тогда же был введен потолок цены на российскую нефть, к которому присоединилась Великобритания. Наша нефть ушла на азиатские рынки, теперь она перевозится и страхуется не западными компаниями. Перевозкой и страхованием занимаются всевозможные международные организации, зарегистрированные в офшорах. Раньше чуть ли не 90% всей перевозки нефти морским транспортом страховалось британскими страховыми домами. Мы игнорируем потолок цены на нефть, поэтому сейчас не пользуемся услугами их страховых компаний», — сказал Юшков.

Собеседник НСН добавил, что Россия по-прежнему беспрепятственно сможет торговать с основными партнерами — Индией и Китаем.

«Когда Великобритания вводит санкции, это значит, что их будут исполнять европейские либо британские компании. Все остальные страны мира игнорируют европейские санкции. Мы видели и гораздо более жесткие санкции, которые не привели к остановке работ. У нас “Газпромнефть” и “Сургутнефтегаз” попали под самые жесткие американские рестрикции, которые носят экстерриториальный характер, но продолжают работать, добывать нефть, продавать ее, экспортировать. Думаю, что никаких последствий от британских санкций для нефтяной отрасли не будет. Нам даже не придется менять танкеры и схемы расчетов, все уже учтено. Мы спокойно проходим мимо британской акватории, когда выходим из Балтийского моря, и останавливать наши танкеры в международных водах Великобритания не имеет права. Повторюсь, ни для ремонта, ни для отгрузки, ни для заправки наши танкеры не заходят в Великобританию с 2022 года. Мы не будем менять танкеры — они так же будут идти вокруг Великобритании и приходить на рынки сбыта. А основные рынки сбыта — это Индия и Китай. Бывает, что возим нефтепродукты в Турцию, на север Африки отгружаем, но гораздо меньше», — отметил эксперт.

Более того, есть вероятность, что Китай введет ответные санкции против Великобритании, допустил Юшков.

«Думаю, что Китай даже в ответ будет вводить какие-то ограничения в отношении Великобритании. Мы видим, что в последние дни возрастает напряженность в отношениях между Европой и Китаем. Нидерланды на днях по сути отняли у китайских собственников одну из компаний, которая зарегистрирована в Великобритании, но мощности расположены в Китае. Китай в ответ вводит ограничения в отношении европейцев, думаю, что теперь введет и в отношении Великобритании. То есть это скорее испортит отношения Великобритании и Китая, чем как-то навредит России. Китайцы могут еще учитывать американские санкции, создавать обходные схемы, а британцев будут игнорировать», — подытожил он.

Ранее Юшков заявил, что страны Евросоюза готовы полностью отказаться от нефти и газа из России на законодательном уровне, против выступают лишь Венгрия и Словакия, но на них оказывается «дружное давление». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

