Страны ЕС готовы полностью отказаться от нефти и газа из РФ на законодательном уровне, против выступают лишь Венгрия и Словакия, но на них оказывается «дружное давление», рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН.

Ранее послы стран Европейского союза согласились приступить к реализации плана блока по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 году. Планы должны быть одобрены «квалифицированным большинством» государств-членов ЕС, то есть не менее 55%. После этого страны ЕС и законодатели начнут переговоры по окончательному варианту закона. Кроме того, ЕС ведет переговоры о новом пакете санкций против России, предусматривающем запрет СПГ на год раньше — в январе 2027 года. Юшков назвал этот план реальным.