Юшков: ЕС откажется от российской нефти, если додавит Венгрию и Словакию
Игорь Юшков заявил НСН, что в случае официального запрета его будет невыгодно «обходить».
Страны ЕС готовы полностью отказаться от нефти и газа из РФ на законодательном уровне, против выступают лишь Венгрия и Словакия, но на них оказывается «дружное давление», рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН.
Ранее послы стран Европейского союза согласились приступить к реализации плана блока по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 году. Планы должны быть одобрены «квалифицированным большинством» государств-членов ЕС, то есть не менее 55%. После этого страны ЕС и законодатели начнут переговоры по окончательному варианту закона. Кроме того, ЕС ведет переговоры о новом пакете санкций против России, предусматривающем запрет СПГ на год раньше — в январе 2027 года. Юшков назвал этот план реальным.
«План по прекращению импорта вполне может быть реальным, потому что не так уж много осталось российских энергоносителей там. Но то, что осталось, очень важно для ряда стран, поэтому они сопротивляются запрету. Поэтому мы видим странные формулировки: план, дорожная карта и так далее. Венгрия и Словакия не дают эти документы возвести на уровень закона, они необязательные для исполнения сейчас, но если их принять, тогда все будут обязаны выполнять. А принять можно только единогласным решением всех участников ЕС. Если хотя бы одна страна будет против, санкций принято не будет. Все эти мероприятия нацелены на то, чтобы показать Венгрии и Словакии, что все «за», кроме них, это дружное давление. Конечно, это демонстрация и для США, что ЕС делает все возможное для приема американского СПГ», - рассказал он.
При этом Юшков подчеркнул, что в случае официального запрета его будет невыгодно «обходить».
«Отслеживать происхождение энергоносителей можно по документам. Если СПГ будет запрещен, никто не рискнет этот запрет обходить. В таком случае будет проще продать на другой рынок. Пока риторика ЕС не изменится, должен решиться политический вопрос по Украине», - заключил собеседник НСН.
Европа активно закупает российскую переработанную нефть у Индии, Турция тоже занимается реэкспортом, а Саудовская Аравия высвобождает и продает свою нефть благодаря закупкам российской. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
