Экономиста рассмешил прогноз Орешкина о росте доходов россиян
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН пояснил, почему не доверяет прогнозу министра Максима Орешкина о росте реальных располагаемых доходов россиян.
Реaльные рaсполaгaемые доходы россиян вырaстут во втором полугодии в годовом вырaжении нa 1%, сообщил в интервью прогрaмме «Москвa. Кремль. Путин» нa кaнaле «Россия 1» министр экономического рaзвития РФ Максим Орешкин.
«Они (доходы россиян) нaчнут рaсти по годовому вырaжению уже во втором полугодии этого годa», - скaзaл Орешкин. Он заявил, что способствовaть этому будет «резко снижaющaяся инфляция ... плюс, кaк эффект, реaльные зaрплaты серьёзно поднимутся».
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассмеялся, услышав прогноз министра экономического рaзвития РФ Максима Орешкина о росте реальных располагаемых доходов россиян на один процент во второй половине 2019 года. В эфире НСН эксперт предположил, что прогнозируемый показатель более важен для оценки работы Минэкономразвития, чем для понимания реальной ситуации в стране.
«Конечно, Максим Орешкин может прогнозировать один процент роста реальных располагаемых доходов. Для этого он может привести разные аргументы. Самый главный – все-таки то, что в условиях относительного экономического равновесия этот рост можно получить арифметически. Просто высчитать. Едва ли мы можем говорить, что сейчас есть условия даже для незначительного улучшения реальной ситуации.
Этот один процент, вероятно, останется доказательством того, что нынешнее министерство экономического развития работает не так плохо, как при Алексее Улюкаеве», - заявил эксперт.
Василий Колташов назвал факторы, которые ему мешают поверить в увеличение доходов россиян.
«Мы наблюдаем сейчас на рынке снижение активности по сравнению с 2018 годом, затухание оживления. Оно не очень располагает к тому, чтобы работодатели повышали ставку оплаты труда. Что касается государства, то оно не особо посылает рынку сигналы о необходимости повышения этой ставки. Одновременно с этим государство не обеспечивает оживление на рынке недвижимости, несмотря на снижение ключевой ставки. Пока, по крайней мере. Если бы были заморожены тарифы, можно было бы говорить о том, что люди вздохнут. Но вздохнут ли они на самом деле? Все это создает ситуацию, когда только арифметически можно получить рост доходов населения», - сделал вывод экономист.
Ранее доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в интервью НСН пояснил, почему повышающиеся зарплаты россиян почти не сказываются на их реальных доходах.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Экономиста рассмешил прогноз Орешкина о росте доходов россиян
- На Украине ждут возобновления транспортного сообщения с Россией
- Украина восстановит пассажирское сообщением с Крымом
- Востоковед раскрыл планы США против Китая в Южно-Китайском море
- Рязанский: Электронный СНИЛС упростит жизнь