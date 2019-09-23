Зарплаты растут во всех регионах вопреки ощущениям россиян
Экономист и депутат в эфире НСН пришли к выводу, что жителей России едва ли не умышленно держат на «голодном пайке».
В первом полугодии 2019 года зарплаты выросли во всех без исключения регионах страны. Такие данные приводит РИА Новости. В целом по стране среднемесячная номинальная начисленная зарплата выросла на 7,1%.
Быстрее всего в первом полугодии зарплаты росли в Костромской области (14,7%) и республике Тува (12,4%). Также в первую пятерку вошли Магаданская область (11,6%), Севастополь (10,9%), Сахалин (10,7%).
Примечательно, что на этом фоне реальные доходы россиян снижаются уже несколько лет подряд. К примеру, перед отставкой главы Росстата были обнародованы данные, согласно которым каждый третий россиянин не может себе позволить покупать обувь каждый сезон.
Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказывал, что цифры официальной статистики, гордо рапортующей о росте доходов россиян, «притянуты за уши». При этом обнищание населения происходит на фоне рекордного профицита в бюджете.
«У нас каждый четвертый ребенок живет в семье с доходами ниже прожиточного минимума! То есть, каждый четвертый в духовно-скрепной России-матушке ребенок живет в нищете. И это в энергетической сверхдержаве. Мы отчитываемся о рекордном профиците во внешней торговле, в текущем бюджете — то есть, денег выше крыши, но до людей они не доходят», - сказал он.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов в пресс-центре НСН также указывал на то, что деньги в бюджете есть, и даже больше, чем нужно. Но до людей они не доходят.
«Правительство как-то принимает решения, чтобы нивелировать это (рост налоговой нагрузки – НСН) — ипотечные каникулы, помощь многодетным семьям и так далее. Но всё это доводит до потребителя примерно 200-250 миллиардов рублей, а только повышение НДС забрало 600 миллиардов. В итоге получается, что в бюджете профицит 1,9 триллиона рублей, как будто мы не знаем, куда эти деньги девать. Хотя такое плохое положение на потребительском рынке», - заявил парламентарий.
Отметим, что Минэкономразвития ухудшило свои прогнозы на 2020 год и предсказало россиянам падение роста доходов. В частности, предсказано резкое замедление потребительского спроса и снижение ожидаемого роста ВВП.
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