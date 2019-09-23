Зарплаты растут во всех регионах вопреки ощущениям россиян

В первом полугодии 2019 года зарплаты выросли во всех без исключения регионах страны. Такие данные приводит РИА Новости. В целом по стране среднемесячная номинальная начисленная зарплата выросла на 7,1%.

Быстрее всего в первом полугодии зарплаты росли в Костромской области (14,7%) и республике Тува (12,4%). Также в первую пятерку вошли Магаданская область (11,6%), Севастополь (10,9%), Сахалин (10,7%).

Примечательно, что на этом фоне реальные доходы россиян снижаются уже несколько лет подряд. К примеру, перед отставкой главы Росстата были обнародованы данные, согласно которым каждый третий россиянин не может себе позволить покупать обувь каждый сезон.

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказывал, что цифры официальной статистики, гордо рапортующей о росте доходов россиян, «притянуты за уши». При этом обнищание населения происходит на фоне рекордного профицита в бюджете.

«У нас каждый четвертый ребенок живет в семье с доходами ниже прожиточного минимума! То есть, каждый четвертый в духовно-скрепной России-матушке ребенок живет в нищете. И это в энергетической сверхдержаве. Мы отчитываемся о рекордном профиците во внешней торговле, в текущем бюджете — то есть, денег выше крыши, но до людей они не доходят», - сказал он.