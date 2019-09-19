Названа сумма, необходимая для достойной жизни российского ребенка
Демограф Юрий Крупнов в пресс-центре НСН заявил, что российские дети должны получать хотя бы половину того, что имеют их сверстники в Европе.
Государство должно поддерживать многодетные семьи и обеспечивать доход на каждого ребенка в размере не менее половины того, что получает ребенок в Европе. Такую точку зрения в пресс-центре НСН на пресс-конференции «Ад в шалаше: Маленькие зарплаты россиян укрепляют семьи?» высказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
«Если брать чисто доходную финансовую сторону, то на одного российского ребенка, с учетом наших сложностей, критерием должна являться хотя бы половина дохода на европейского ребенка. Если в семье восемь детей, то у каждого из этих детей должен быть доход в половину европейского ребенка.
Соответственно, государство должно делать так, что независимо от зарплаты родителей, он должен быть. По современным меркам это 400-500 евро (28-35 тысяч рублей) на ребенка. Это норма, до которой мы сегодня не просто не дотягиваем, а капитально грохнувшись вниз, мы, к сожалению, являемся деградирующей, дикой страной не первого и даже не второго мира», - сказал демограф.
Ранее в ходе пресс-конференции Крупнов предупредил, что при сохранении нынешних негативных тенденций численность населения России к концу века сократится вдвое.
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