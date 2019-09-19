Названа сумма, необходимая для достойной жизни российского ребенка

Государство должно поддерживать многодетные семьи и обеспечивать доход на каждого ребенка в размере не менее половины того, что получает ребенок в Европе. Такую точку зрения в пресс-центре НСН на пресс-конференции «Ад в шалаше: Маленькие зарплаты россиян укрепляют семьи?» высказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«Если брать чисто доходную финансовую сторону, то на одного российского ребенка, с учетом наших сложностей, критерием должна являться хотя бы половина дохода на европейского ребенка. Если в семье восемь детей, то у каждого из этих детей должен быть доход в половину европейского ребенка.