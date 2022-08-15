Бартерная нефть: Афганистан заинтересует Россию оружием США

Ранее стало известно, что министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи рассказал, что в ходе переговоров в Москве делегация талибов («Талибан» — террористическая и запрещенная в РФ организация) предложила России продать афганской стороне около 1 млн баррелей нефти. Он подчеркнул, что «Талибан» рассматривает вариант бартерной торговли, если российская сторона заинтересуется «какой-нибудь афганской продукцией» для обмена на энергоресурсы. Юшков считает, что у Афганистана нет продукции, которая могла бы заинтересовать Москву.

«Что может заинтересовать России – центральный вопрос. Афганистан не так много чего производит и, если бы у них были товары, востребованные на мировых рынках, то они бы не предлагали бартер. Это указывает на то, что подобных товаров у них ограничено. Там есть твердые полезные ископаемые, но, для добычи нужны инвестиции. Есть еще одна экзотическая, но логичная версия – они будут продавать оружие, захваченное у американцев. Этим Россию можно заинтересовать. Не факт, что там наберется на стоимость миллиона баррелей нефти», - сказал Юшков.