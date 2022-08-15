Бартерная нефть: Афганистан заинтересует Россию оружием США
Афганистан не производит товары, востребованные на мировом рынке, но Россия может заинтересоваться американским оружием, которое было захвачено, сказал НСН эксперт по нефти и газу Игорь Юшков.
Если бы у Афганистана были товары, востребованные на мировом рынке, то они не предлагали бы бартер на нефть. Экзотическая, но логичная версия – афганцы могут продать России оружие, захваченное у американцев, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи рассказал, что в ходе переговоров в Москве делегация талибов («Талибан» — террористическая и запрещенная в РФ организация) предложила России продать афганской стороне около 1 млн баррелей нефти. Он подчеркнул, что «Талибан» рассматривает вариант бартерной торговли, если российская сторона заинтересуется «какой-нибудь афганской продукцией» для обмена на энергоресурсы. Юшков считает, что у Афганистана нет продукции, которая могла бы заинтересовать Москву.
«Что может заинтересовать России – центральный вопрос. Афганистан не так много чего производит и, если бы у них были товары, востребованные на мировых рынках, то они бы не предлагали бартер. Это указывает на то, что подобных товаров у них ограничено. Там есть твердые полезные ископаемые, но, для добычи нужны инвестиции. Есть еще одна экзотическая, но логичная версия – они будут продавать оружие, захваченное у американцев. Этим Россию можно заинтересовать. Не факт, что там наберется на стоимость миллиона баррелей нефти», - сказал Юшков.
Собеседник «Радиоточки НСН» говорит, что бартерные схемы имеют место быть. В данном случае нужна компания-посредник, потому что нефтяники не будут заниматься бартером.
«Бартером еще занимаются, когда нет возможности торговать, к примеру, из-за санкций. Тогда возникает вопрос, кто из российских компаний возьмется отгружать нефть, если это попадает под санкции? Российские компании стараются не усугублять ситуацию и какие-то санкции в отношении Ирана, Венесуэлы не нарушать. Если некий посредник возьмет на себя риски попадания под санкции, то компании согласятся отгрузить нефть. Но как эта схема будет работать пока непонятно», - резюмировал Юшков.
Ранее сообщалось, что западные страны, объявив санкции против России, с одной стороны, оказали услугу президенту РФ Владимиру Путину, с другой - «выстрелили себе в ногу», считает бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон При этом российская сторона пока ничего не теряет в денежном выражении. Так, Игорь Юшков рассказал, что нефтяным компаниям удается обходить антироссийские санкции.
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