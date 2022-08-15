Власти Афганистана намерены закупить у России 1 млн баррелей нефти

По его словам, проект по нефти и газу будет самым важным для Афганистана. Азизи отметил, что афганская сторона готова также рассмотреть вариант бартерной торговли, если у России будет потребность в какой-либо продукции из страны.

«Мы предложили России около миллиона (баррелей — ред. НСН), если она сможет отправлять больше, то это не проблема», — приводит РИА Новости слова министра.

Ранее, 15 июня, глава Торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн заявил, что страна намерена провести с Россией переговоры о беспошлинной торговле, а затем закупить 2 млн тонн зерна и 5 тысяч тонн нефти.

