Власти Афганистана намерены закупить у России 1 млн баррелей нефти

Кабул планирует закупить у Москвы около миллиона баррелей нефти. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

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По его словам, проект по нефти и газу будет самым важным для Афганистана. Азизи отметил, что афганская сторона готова также рассмотреть вариант бартерной торговли, если у России будет потребность в какой-либо продукции из страны.

«Мы предложили России около миллиона (баррелей — ред. НСН), если она сможет отправлять больше, то это не проблема», — приводит РИА Новости слова министра.

Ранее, 15 июня, глава Торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн заявил, что страна намерена провести с Россией переговоры о беспошлинной торговле, а затем закупить 2 млн тонн зерна и 5 тысяч тонн нефти.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:НефтьРоссияАфганистан
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