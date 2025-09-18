Собянин рассказал, когда будет жить «веселее»
Жить будет веселее, если надеяться на хороший настрой у главы Банка России Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова, пошутил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил на Московском финансовом форуме.
Глава столицы отметил, что рецессии и кризисы - вопрос не только ставки в экономике, но и психологии.
«Если мы будем надеяться на хорошее настроение Эльвиры Сахипзадовны и Антона Германовича, нам веселее будет жить», - высказался Собянин.
Между тем Эльвира Набиуллина рассказала, что в РФ происходит замедление экономики, но рецессии нет, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов назвал приоритеты бюджета РФ на три года
- В Турции опровергли сообщения о возвращении и перепродаже российских C-400
- Тягачев «оправдал» двойные стандарты МОК политической ситуацией
- Путин внес кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора
- Собянин рассказал, когда будет жить «веселее»
- «Будет петь сам!»: Режиссер фильма «Сектор Газа» о работе с Кологривым
- Депутат Арефьев предложил отключать россиянам интернет на неделю
- Взломают и убьют? Чем будут опасны в будущем «умные» импланты и протезы
- Дроны атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии
- Набиуллина: Признаков рецессии в России нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru