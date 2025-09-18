Собянин рассказал, когда будет жить «веселее»

Жить будет веселее, если надеяться на хороший настрой у главы Банка России Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова, пошутил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил на Московском финансовом форуме.

Глава столицы отметил, что рецессии и кризисы - вопрос не только ставки в экономике, но и психологии.

«Если мы будем надеяться на хорошее настроение Эльвиры Сахипзадовны и Антона Германовича, нам веселее будет жить», - высказался Собянин.

Между тем Эльвира Набиуллина рассказала, что в РФ происходит замедление экономики, но рецессии нет, пишет «Свободная пресса».

