Облигации или вклады? Куда выгоднее всего вложить 13-ю зарплату
Андрей Нечаев в беседе с НСН предложил россиянам рассмотреть цифровые финансовые активы и облигации для вложения новогоднего "бонуса", а вот Михаил Головнин посчитал банковский вклад хорошим делом.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН заявил, что есть разные способы выгодно распорядиться 13-й зарплатой, например, рассмотреть замещающие или структурные облигации.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф рекомендовал россиянам не спешить тратить 13-ю зарплату, а разместить ее на банковском вкладе, аргументируя это высокими процентными ставками. Его словам приводят РИА Новости. Однако он отметил, что важно отталкиваться и от размера «бонуса». Нечаев предложил и другие, более выгодные варианты.
«Все зависит от общего настроя и опыта. Сейчас есть большое количество интересных инвестиционных инструментов на фондовом рынке. Например, замещающие облигации. Также при снижении ключевой ставки высокую доходность обещают вложения в длинные облигации федерального займа. Некоторое время назад появился такой интересный инструмент как цифровые финансовые активы, структурные облигации и так далее. Поэтому, если человек готов потратить какое-то время на изучение этих инструментов и на заключение договора с какой-то брокерской компанией, потому что большинство этих инструментов можно купить через брокера, кроме цифровых финансовых активов, то это принесет, конечно, неизмеримо более высокую доходность, но также и чуть большие риски. Если у человека нет времени, желания и способности этим заниматься, тогда можно разместить деньги на депозит», - рассказал он.
В свою очередь, член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин согласился с Грефом, однако призвал прежде всего сопоставлять риски и доходность.
«Ставки по вкладам, в принципе, у нас остаются относительно высокими, при этом они значительно снизились в связи со снижением ключевой ставки ЦБ. С одной стороны, учитывая консерватизм инвесторов и то, что вклады застрахованы, можно разместить эти деньги на вкладе, но возможно и вложение в ценные бумаги. Здесь надо сопоставлять риск и доходность», - отметил он в разговоре с НСН.
При этом в ноябре эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский говорил НСН, что банковские вклады перестали быть самым выгодным инструментом сбережения и накопления денег.
