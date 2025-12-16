Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН заявил, что есть разные способы выгодно распорядиться 13-й зарплатой, например, рассмотреть замещающие или структурные облигации.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рекомендовал россиянам не спешить тратить 13-ю зарплату, а разместить ее на банковском вкладе, аргументируя это высокими процентными ставками. Его словам приводят РИА Новости. Однако он отметил, что важно отталкиваться и от размера «бонуса». Нечаев предложил и другие, более выгодные варианты.

«Все зависит от общего настроя и опыта. Сейчас есть большое количество интересных инвестиционных инструментов на фондовом рынке. Например, замещающие облигации. Также при снижении ключевой ставки высокую доходность обещают вложения в длинные облигации федерального займа. Некоторое время назад появился такой интересный инструмент как цифровые финансовые активы, структурные облигации и так далее. Поэтому, если человек готов потратить какое-то время на изучение этих инструментов и на заключение договора с какой-то брокерской компанией, потому что большинство этих инструментов можно купить через брокера, кроме цифровых финансовых активов, то это принесет, конечно, неизмеримо более высокую доходность, но также и чуть большие риски. Если у человека нет времени, желания и способности этим заниматься, тогда можно разместить деньги на депозит», - рассказал он.