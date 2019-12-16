В ОП назвали «безобразием» идею переселять из аварийных домов по ипотеке
Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты в эфире НСН раскритиковал предложение расселять людей из аварийного жилья через ипотеку.
Россиян, проживающих в аварийном и ветхом жилье, предложили переселять за счет ипотеки. С такой инициативой к вице-премьеру РФ Виталию Мутко обратился член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков, пишут «Известия». По его мнению, Фонд содействия реформированию ЖКХ должен взять на себя уплату первоначального взноса. Предполагается, что граждане смогут брать заем под 3% годовых, так как в аварийном и ветхом жилье проживают в основном малоимущие граждане. Ежемесячный взнос при этом должен быть таким, чтобы у семей после его выплаты оставалось не менее двух прожиточных минимумов.
Категорически против расселения аварийного и ветхого жилья через ипотеку выступил в эфире НСН глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор.
«Сегодняшняя программа переселения за счет фонда реформирования ЖКХ, которая утверждена, в том числе президентом РФ, — это правильное решение на уровне правительства. Поэтому это предложение бессмысленное. Сваливать все на граждан через ипотеку — это просто очередная глупость. Никаких ипотек! Это безобразие!», — считает Шпектор.
Он добавил, что в настоящее время необходимо увеличивать финансирование Фонда ЖКХ в связи с обновленными данными по числу ветхого и аварийного жилья.
«Надо сохранять фонд, увеличивать количество жилья, исходя из того, что первоначально была допущена ошибка и занижено количество аварийного жилья. Было 11 млн кв. м, сейчас 15 млн кв. м, а по нашим укрупненным показателям это 24 млн кв. м. Это минимальное количество. Из этого количества аварийного жилья надо исходить при создании финансирования из Фонда реформирования ЖКХ», — заявил собеседник НСН.
В ноябре «Комсомольская правда» сообщила о том, что после старта действия программы капремонта, количество аварийных домов с износом более 70% увеличилось в стране почти на четверть. По данным Счетной палаты, такие показатели были получены по итогу последних четырех лет.
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» входит нацпроект «Жилье и городская среда». Согласно проекту, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, — 530,9 тыс. человек. Эти показатели еще могут быть уточнены.
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