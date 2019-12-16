В ОП назвали «безобразием» идею переселять из аварийных домов по ипотеке

Россиян, проживающих в аварийном и ветхом жилье, предложили переселять за счет ипотеки. С такой инициативой к вице-премьеру РФ Виталию Мутко обратился член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков, пишут «Известия». По его мнению, Фонд содействия реформированию ЖКХ должен взять на себя уплату первоначального взноса. Предполагается, что граждане смогут брать заем под 3% годовых, так как в аварийном и ветхом жилье проживают в основном малоимущие граждане. Ежемесячный взнос при этом должен быть таким, чтобы у семей после его выплаты оставалось не менее двух прожиточных минимумов.

Категорически против расселения аварийного и ветхого жилья через ипотеку выступил в эфире НСН глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор.

«Сегодняшняя программа переселения за счет фонда реформирования ЖКХ, которая утверждена, в том числе президентом РФ, — это правильное решение на уровне правительства. Поэтому это предложение бессмысленное. Сваливать все на граждан через ипотеку — это просто очередная глупость. Никаких ипотек! Это безобразие!», — считает Шпектор.