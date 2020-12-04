Банкиры раскрыли способ борьбы с мошенниками в сфере ЖКХ

«Люди должны понимать свою ответственность. Банки будут невиноваты, если клиент пойдет по фальшивой ссылке и введет свои данные. Здесь может быть один совет: есть понятные источники. Сайт mos.ru, сайт госуслуг, прочие. Нужно проверять все там прежде, чем бежать платить. Здесь могут работать и автомобильные штрафы, могут сыграть на возможности заплатить меньше. Надо проверять в первоисточниках, есть штраф или нет. Если штраф есть, оплатить обычным стандартным путем через мобильное приложение. Или пойти физически в банк. Тут может быть только такой универсальный совет, потому что банки не могут предугадать, какое будет следующее мошенничество. Не спешить, а сначала проверить», - сказал Скворцов.

По его словам, в случае мошенничества важно быстро заблокировать банковскую карту.

«Как только человек понимает, что происходит что-то неладное – списание с карточки или что он ошибся – нужно зайти в мобильное приложение или позвонить в банк и заблокировать карту. Лучше делать онлайн, потому что это быстрее. А потом звонить в банк и разбираться», - добавил эксперт.

Ранее аферисты использовали фейковый ролик с участием российских министров, который рассказывал, как граждане могут получить от государства некие выплаты.

