Банкиры раскрыли способ борьбы с мошенниками в сфере ЖКХ

Вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов в эфире НСН отметил, что задача банков уведомлять клиентов о новых случаях мошенничества, повышать их финансовую грамотность. Но клиентам в текущей ситуации с пандемией и увеличением онлайн-платежей «важно играть на опережение».



Мошенники начали рассылать по электронной почте фальшивые уведомления о долгах за ЖКХ, возникших во время пандемии, чтобы получить данные банковских карт. Как сообщила пресс-служба ВТБ, в среднем долг составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Аферисты просят погасить долг по ссылке из фальшивой квитанции или прислать информацию о платеже.

По данным банка, если человек игнорировал письмо, ему звонили якобы из управляющей компании и убеждали в наличии долга.

Вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов в эфире НСН отметил, что задача банков уведомлять клиентов о новых случаях мошенничества, повышать их финансовую грамотность. Но клиентам, особенно в текущей ситуации - пандемии, увеличения онлайн-платежей, «важно играть на опережение».

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«Люди должны понимать свою ответственность. Банки будут невиноваты, если клиент пойдет по фальшивой ссылке и введет свои данные. Здесь может быть один совет: есть понятные источники. Сайт mos.ru, сайт госуслуг, прочие. Нужно проверять все там прежде, чем бежать платить. Здесь могут работать и автомобильные штрафы, могут сыграть на возможности заплатить меньше. Надо проверять в первоисточниках, есть штраф или нет. Если штраф есть, оплатить обычным стандартным путем через мобильное приложение. Или пойти физически в банк. Тут может быть только такой универсальный совет, потому что банки не могут предугадать, какое будет следующее мошенничество. Не спешить, а сначала проверить», - сказал Скворцов.

По его словам, в случае мошенничества важно быстро заблокировать банковскую карту.

«Как только человек понимает, что происходит что-то неладное – списание с карточки или что он ошибся – нужно зайти в мобильное приложение или позвонить в банк и заблокировать карту. Лучше делать онлайн, потому что это быстрее. А потом звонить в банк и разбираться», - добавил эксперт.

Ранее аферисты использовали фейковый ролик с участием российских министров, который рассказывал, как граждане могут получить от государства некие выплаты.

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