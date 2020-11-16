Минцифры предложило блокировать телефонных мошенников через операторов сотовой связи
Минцифры проедложило операторам связи проверять номеры, с которых поступают спам и обманные звонки, чтобы защитить граждан от мошенничества. Об этом пишет «Коммерасантъ».
Согласно законопроекту ведомства, операторы будут обязаны устанавливать технические средства для противодействия мошенничеству и спаму. Если проверка обнаружит, что с телефона работают мошенники, то такой телефон должны заблокировать.
Предполагается, что абонент будет обращаться с жалобой на конкретный номер к оператору для проверки на факт спама или фрода.
Операторы связи в разговоре с изданием выразили настороженность в связи с новым законопроектом. В МТС указали, что уже пользуются системами против мошенничества.
Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова считает, что принятие законопроекта откроет возможность хулиганам и недобросовестным компаниям блокировать номера конкурентов. Она подчеркнула, что документ требует детальной доработки.
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