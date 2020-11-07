Мошенники создали фейковый ролик с участием министров для кражи денег с банковских карт россиян
Фейковый ролик с участием российских министров инструктирует, как граждане могут получить от государства причитающиеся выплаты. На самом деле мошенники придумали новую схему отъема денег с банковских карт россиян, пояснила эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова в комментарии РИА Новости.
Ролик смонтирован на основе выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы ФНС Даниила Егорова и главы Минцифры Максута Шадаева. В видео используется для достоверности выпуск новостей. В нем говорится, как россияне могут получить «выплаты от государства». Мошенники в комментариях прикрепили ссылку на фишинговый сайт, похожий на страницы государственных органов власти. При переходе на него пользователю потребуется ввести личные данные и номер банковской карты, чтобы получить деньги.
«После этого вы лишитесь денег на своей карте. Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет», — пояснила Шумакова.
Отмечается, что ссылки на ролик приходят в мессенджерах, по почте или в SMS или публикуются на рекламных страницах.
Для защиты от действий мошенников эксперт рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам, не передавать данные банковской карты, игнорировать предложения сделать звонок на незнакомый номер органов власти.
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