Мошенники создали фейковый ролик с участием министров для кражи денег с банковских карт россиян

«После этого вы лишитесь денег на своей карте. Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет», — пояснила Шумакова.

Отмечается, что ссылки на ролик приходят в мессенджерах, по почте или в SMS или публикуются на рекламных страницах.

Для защиты от действий мошенников эксперт рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам, не передавать данные банковской карты, игнорировать предложения сделать звонок на незнакомый номер органов власти.

Ранее депутат МГД Александр Семенников дал советы в эфире НСН, как безопасно совершать покупки онлайн.

«Здесь стоит учесть, что практически все настоящие интернет-магазины в наше время работают в режиме безопасного соединения (TLS) – в адресной строке браузера должен загораться значок в виде замка слева от адреса. Кроме того, полезно вбить адрес магазина в адресную строку вручную, а не по ссылке с поисковой машины – так можно избежать путаницы с почти не отличимыми графически адресами», – пояснил парламентарий.

