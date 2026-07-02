Россияне выносят «нал» из банков со скоростью 13 млрд рублей в день

По данным ЦБ РФ, в июне объём кэша в обращении увеличился на 449,7 млрд рублей. Темпы прироста наличных по сравнению с маем выросли на 18% (месяцем ранее — 386,2 млрд рублей).

С февраля по июнь объём наличных в экономике вырос на 1,903 трлн рублей. Средняя скорость оттока достигла 380,7 млрд рублей в месяц, или 12,6 млрд в день. Абсолютный рекорд этого года был зафиксирован в апреле — 607,3 млрд рублей.

Ранее стало известно, что банки остались без 2 трлн рублей из-за перехода россиян на наличные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

