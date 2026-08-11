Рост ставок по депозитам на фоне снижения ключевой ставки объясняется активным выводом денег в наличную форму, банкам сложнее злоупотреблять своим положением монополистов и устанавливать заниженные ставки по депозитам. Об этом НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Средняя ставка по краткосрочным вкладам в топ‑20 российских банков обновила максимум с марта на фоне постепенного снижения ключевой ставки Банка России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги». Так, на 5 августа доходность трёхмесячных вкладов достигла 13,76% годовых, по шестимесячным вкладам доходность поднялась до 13,04%, а по годовым — до 12,37%. Делягин объяснил, с чем связана такая тенденция.

«Снижение ключевой ставки действительно имеет нетрадиционные последствия. Если кредит дешевеет, хотя и медленно, не линейно, то ставки по депозитам иногда подскакивают. Это связано с тем, что идет вывод денег в наличную форму, и банкам становится сложнее злоупотреблять своим монопольным положением, устанавливая заниженные ставки по депозитам. Люди боятся бытовых проблем, связанных с интернетом и электричеством, с безумием банковских клерков и многими другими вещами. Объем наличного расчета увеличивается, приток денег на банковские депозиты не такой интенсивный, как тот, на который рассчитывали крупные банки, соответственно, они становятся заинтересованными в том, чтобы удержать клиента», — сказал Делягин.