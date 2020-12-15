Оттока не будет? Банки удержат россиян от цифрового рубля
Эксперты в эфире НСН рассказали, как создание цифрового рубля повлияет на банковский рынок.
В течение трех лет после запуска цифрового рубля в него может перейти до четырех триллионов безналичных рублей. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. По прогнозам Национального совета финансового рынка, замещение обычных рублей цифровыми приведет к дефициту ликвидности на банковском рынке и, как следствие, к росту ставок.
Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в эфире НСН выразил уверенность, что банки найдут способы удержать деньги вкладчиков у себя.
«Речь может идти о том, что вместо счетов "до востребования" люди могут перейти на счета, которые технически им будут предоставлять коммерческий банк в сотрудничестве с Центробанком. Счет "до востребования" бесплатный, но больших процентных ставок не дает. В то время как цифровые деньги выглядят как бесплатные, но там надо посмотреть, сколько будет стоить конечному пользователю обслуживание кошелька. Поэтому я такого радикального оттока бы не ждал. Я бы ждал, что банки будут предлагать перевести деньги со счетов "до востребования" на депозиты со ставкой 2-3%. Это все равно выгоднее, чем переходить к цифровым рублям», - сказал Шибанов.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН указал, что пока рано оценивать влияние цифрового рубля на банковский рынок.
«Пока не определено, будет цифровой рубль или не будет. Если будет, в какой версии его создадут. Поэтому обсуждать последствия появления цифрового рубля рано. В одном случае это будет удар по банкам, в другом - совершенно новая реальность», - отметил банкир.
Ранее Гарегин Тосунян рассказал НСН, что причина падения рубля – накопление недоверия к нему.
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