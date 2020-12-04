Банки не видят необходимость в появлении цифрового рубля

У новой формы денег - цифрового рубля - не будет преимуществ относительно имеющихся форм платежей, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос Ассоциации банков России (АБР ).

Такого мнения придерживаются 47% банков - участников исследования. В выгоде цифровой валюты уверены 23,5% респондентов. 53% опрошенных считают необходимым внедрение цифрового рубля в ближайшее время.

По словам вице-президента АБР Алекся Войлукова, в банковском сообществе России пока нет консенсуса относительно запуска цифрового рубля. Кредитные организации не понимают, как будет реализован проект.

ЦБ рассказал о судьбе наличных c появлением цифрового рубля

Преимуществами цифрового рубля могут стать удобство формы и расчетов, возможность проводить операции офлайн, сообщала ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, новым видом российской валюты можно будет рассчитываться офлайн, он будет сочетаться со смарт-контрактами. При этом его эмитентом будет российский ЦБ, «это тоже, конечно, преимущество», добавила Набиуллина.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
ТЕГИ:БанкиДеньгиРубль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры