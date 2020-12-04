Банки не видят необходимость в появлении цифрового рубля
У новой формы денег - цифрового рубля - не будет преимуществ относительно имеющихся форм платежей, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос Ассоциации банков России (АБР ).
Такого мнения придерживаются 47% банков - участников исследования. В выгоде цифровой валюты уверены 23,5% респондентов. 53% опрошенных считают необходимым внедрение цифрового рубля в ближайшее время.
По словам вице-президента АБР Алекся Войлукова, в банковском сообществе России пока нет консенсуса относительно запуска цифрового рубля. Кредитные организации не понимают, как будет реализован проект.
Преимуществами цифрового рубля могут стать удобство формы и расчетов, возможность проводить операции офлайн, сообщала ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
По ее словам, новым видом российской валюты можно будет рассчитываться офлайн, он будет сочетаться со смарт-контрактами. При этом его эмитентом будет российский ЦБ, «это тоже, конечно, преимущество», добавила Набиуллина.
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