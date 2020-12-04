Банки не видят необходимость в появлении цифрового рубля

У новой формы денег - цифрового рубля - не будет преимуществ относительно имеющихся форм платежей, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос Ассоциации банков России (АБР ).

Такого мнения придерживаются 47% банков - участников исследования. В выгоде цифровой валюты уверены 23,5% респондентов. 53% опрошенных считают необходимым внедрение цифрового рубля в ближайшее время.

По словам вице-президента АБР Алекся Войлукова, в банковском сообществе России пока нет консенсуса относительно запуска цифрового рубля. Кредитные организации не понимают, как будет реализован проект.