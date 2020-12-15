Сбербанк заявил о возможном росте кредитных ставок из-за цифрового рубля

Сбербанк спрогнозировал дефицит ликвидности в банковском секторе и увеличение кредитных ставок через три года после введения цифрового рубля по одной из моделей Центробанка. Об этом заявил журналистам зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Попов отметил, что цифровая валюта как инструмент актуальна для новой инфраструктуры расчётов. Однако модели развития цифрового рубля, предлагаемые Банком России, могут существенно ограничить деятельность коммерческих банков.

Зампред правления Сбербанка считает, что в случае, если выпуском и обслуживанием цифрового рубля займётся ЦБ, будет иметь место одноуровневая банковская система, и ликвидность перейдёт в Центробанк.

Попов заявил, что через три года после введения цифровой валюты по указанной модели в цифровой рубль будет переведено около 2-4 трлн рублей. Эти средства не будут доступны для кредитования, что, в свою очередь, приведёт к дефициту ликвидности и росту ставок по кредитам.

Центробанк сообщал в октябре, что планирует ввести в обращение дополнительную форму национальной валюты — цифровой рубль. Выпуск цифровой валюты обусловлен цифровизацией и развитием экономики и финансовых технологий. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, пилот проекта могут запустить уже в конце 2021 года.

