Столичным промышленникам предоставили новые меры поддержки

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил меры поддержки промышленных предприятий с представителями мукомольной, кондитерской и хлебопекарной отрасли во время своего рабочего визита на Московский мельничный комбинат № 3. "Бизнес обращался с просьбой о снижении ставки до уровня, по которой мы кредитуем в региональном фонде поддержки промышленности. Мы ее снизим с 15 до 11 процентов и это будет, конечно, хорошим подспорьем для предприятий", - отметил Собянин.

Председатель совета директоров Холдинга «Объединенные кондитеры» Алексей Харин поблагодарил столичные власти за предоставленную поддержку.

«Мы имеем статус промышленного комплекса, что позволяет нам вкладываться в развитие и модернизацию производств. Наш холдинг является крупнейшим кондитерским предприятием в Восточной Европе и объединяет 19 российских фабрик, четыре из которых находятся в Москве», добавил он.

Эксперты от других отраслей промышленности также высказали мнение о высокой значимости принимаемых мер поддержки. В частности председатель совета директоров компании «Ламбумиз» Сергей Ботвин рассказал, что сейчас для компании очень важно получить доступный займ от правительства Москвы на покупку оборудования для ламинации и печати.

«Сегодня наша организация наращивает производство импортозамещающей продукции. Для того чтобы обеспечить российские компании картонной упаковкой для их продукции, мы планируем увеличить наши производственные мощности и запустить новые линии», - сообщил он.

Эксперт от Комитета МТПП по промышленной и инновационной политике, генеральный директор ПАО «Калибр» Сергей Севостьянов подчеркнул, что поддержка промышленности становится приоритетной задачей для властей города в условиях санкций.

«Снижение процентных ставок сделает льготные кредиты более привлекательными для предприятий, которые сомневались в необходимости данного шага в текущих условиях. При этом важно учитывать и макротренды для понимания того, смогут ли производители обслуживать кредит даже на таких условиях в будущем», - отметил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что промышленные предприятия города подали в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства 64 заявки на льготные кредиты.

«Общий объем таких займов достигает 43,6 миллиарда рублей. Город поможет субсидировать процентные ставки по ним почти на 1,8 миллиард рублей. На предприятиях, которые обратились за помощью в фонд, работает около 80 тысяч человек», - заметил он.

По словам Ефимова, данная мера востребована среди столичных предпринимателей.

