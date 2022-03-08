Компания Shell прекращает участие во всех нефтегазовых проектах в России
Нефтегазовая компания Shell объявила, что намерена поэтапно отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ), сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что первым шагом станет отказ от всех спотовых закупок российской сырой нефти, закрытие автозаправочных станций, а также остановка производства авиационного топлива и смазочных материалов в России.
«Мы меняем нашу цепочку поставок сырой нефти, чтобы исключить российские объёмы. Это может занять несколько недель и приведет к снижению производительности на некоторых наших нефтеперерабатывающих заводах», - отметил глава Shell plc Бен ван Берден.
Ранее нефтегазовая компания Shell в связи с событиями на Украине приняла решение больше не участвовать в «Северном потоке — 2», а также выйти из совместных предприятий с российским «Газпромом», сообщает Ura.ru.
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