Минпромторг: Россия готова к импортозамещению в промышленности
Россия готова к импортозамещению в промышленности. Об этом рассказали в пресс-службе Минпромторга РФ.
Отмечается, что в отрасли выстроены все алгоритмы ответов на возможные технологические вызовы.
По словам представителя ведомства, сегодня действительны системные и отраслевые меры поддержки российских производителей, что позволяет при необходимости осуществлять импортозамещение любой номенклатуры.
В Минпромторге напомнили, что сейчас в критически важных отраслях иностранная продукция замещается российской или товарами из стран ЕАЭС. При этом акцент делается на импортозамещении сырья и комплектующих.
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