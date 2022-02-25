Минпромторг: Россия готова к импортозамещению в промышленности

Россия готова к импортозамещению в промышленности. Об этом рассказали в пресс-службе Минпромторга РФ.

Отмечается, что в отрасли выстроены все алгоритмы ответов на возможные технологические вызовы.

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По словам представителя ведомства, сегодня действительны системные и отраслевые меры поддержки российских производителей, что позволяет при необходимости осуществлять импортозамещение любой номенклатуры.

В Минпромторге напомнили, что сейчас в критически важных отраслях иностранная продукция замещается российской или товарами из стран ЕАЭС. При этом акцент делается на импортозамещении сырья и комплектующих.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ПроизводствоИмпортозамещениеРоссияМинпромторгПромышленность
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