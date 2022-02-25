Минпромторг: Россия готова к импортозамещению в промышленности

По словам представителя ведомства, сегодня действительны системные и отраслевые меры поддержки российских производителей, что позволяет при необходимости осуществлять импортозамещение любой номенклатуры.

В Минпромторге напомнили, что сейчас в критически важных отраслях иностранная продукция замещается российской или товарами из стран ЕАЭС. При этом акцент делается на импортозамещении сырья и комплектующих.