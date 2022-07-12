«Аукнется оттоком»: «Сбер» предостерегли от повышения первого взноса на ипотеку

Банковская система России повсеместно нарушает права граждан из-за плохой судебной системы, заявил в эфире НСН адвокат Игорь Трунов. 

«Сбер» в скором времени может ждать массовое недоверие россиян и отток средств, банк недобросовестно повысил первый взнос по уже одобренным заявкам на ипотеку, заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Россиянам назвали способ сократить платежи по ипотеке

Накануне «Коммерсант» сообщил, что клиенты «Сбера» пожаловались на повышение первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотеку. Так, изначально банк одобрил кредит со взносом в 15-20%, однако перейти к следующему этапу его оформления смогли только те, кто согласились внести сразу 35%. При этом, в банке говорят, что одобряли заявку изначально, чтобы удержать клиентов. Игорь Трунов отметил, что банковская система России повсеместно нарушает права граждан.

«То, что у нас происходит в банковской системе, во многом за рамками закона. При том, что списать это на чрезвычайные обстоятельства не получается. Сейчас произвольно назначаются высокие проценты за перевод денег в другой банк, за пользование ипотекой и так далее. Ощущение, что банковская сфера в России живет отдельно от государства. При этом каждый банк изобретает собственные проценты и новые способы ограничения прав граждан в части их финансов и активов. Ощущение, что они не понимают, что это завтра аукнется массовым недоверием банкам и массовому оттоку денег из банковской системы. То, что сегодня творится в банковской системе, требует по многим секторам обжалования через судебную систему», - сказал Трунов.

По его словам, в том, что российские банки позволяют себе нарушать права граждан, виновата, в частности, судебная система.

Банки готовы рефинансировать ипотеки, взятые людьми весной по высоким ставкам

«Банковская система понимает, что моховик юриспруденции разворачивается медленно. К огромному сожалению, это большая проблема, на которой банковская система позволяет себе нарушать действующее законодательство. Это старый, древний разговор о том, что очень медленно работает наша судебная система. Сегодня для того, чтобы нормализовать эту ситуацию, нужно обратиться в суд, а рассмотрение такого дела минимум полгода. На это и расчет. Судебная система России в отличие от других стран не имеет возможности компенсационно-штрафного наказания. У нас максимум штраф взыскивается в пользу государства, но от этого никому ни холодно, ни жарко. Когда человек обращается в суд, в результате теряет деньги на адвоката, нервы и время, потому что дело проходит полгода для того, чтобы восстановить свои права», - резюмировал Трунов.

Как отмечает «Коммерсант», руководитель направления ЮК a.t.Legal Вадим Резниченко заявлял, что подобные действия «Сбера» можно трактовать как злоупотребление правом в рамках ст. 10 ГК РФ, так как банки в этом случае ведут себя «не так, как ожидают другие участники гражданского оборота».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИпотекаСбербанкРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры