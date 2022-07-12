«Аукнется оттоком»: «Сбер» предостерегли от повышения первого взноса на ипотеку
Банковская система России повсеместно нарушает права граждан из-за плохой судебной системы, заявил в эфире НСН адвокат Игорь Трунов.
«Сбер» в скором времени может ждать массовое недоверие россиян и отток средств, банк недобросовестно повысил первый взнос по уже одобренным заявкам на ипотеку, заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне «Коммерсант» сообщил, что клиенты «Сбера» пожаловались на повышение первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотеку. Так, изначально банк одобрил кредит со взносом в 15-20%, однако перейти к следующему этапу его оформления смогли только те, кто согласились внести сразу 35%. При этом, в банке говорят, что одобряли заявку изначально, чтобы удержать клиентов. Игорь Трунов отметил, что банковская система России повсеместно нарушает права граждан.
«То, что у нас происходит в банковской системе, во многом за рамками закона. При том, что списать это на чрезвычайные обстоятельства не получается. Сейчас произвольно назначаются высокие проценты за перевод денег в другой банк, за пользование ипотекой и так далее. Ощущение, что банковская сфера в России живет отдельно от государства. При этом каждый банк изобретает собственные проценты и новые способы ограничения прав граждан в части их финансов и активов. Ощущение, что они не понимают, что это завтра аукнется массовым недоверием банкам и массовому оттоку денег из банковской системы. То, что сегодня творится в банковской системе, требует по многим секторам обжалования через судебную систему», - сказал Трунов.
По его словам, в том, что российские банки позволяют себе нарушать права граждан, виновата, в частности, судебная система.
«Банковская система понимает, что моховик юриспруденции разворачивается медленно. К огромному сожалению, это большая проблема, на которой банковская система позволяет себе нарушать действующее законодательство. Это старый, древний разговор о том, что очень медленно работает наша судебная система. Сегодня для того, чтобы нормализовать эту ситуацию, нужно обратиться в суд, а рассмотрение такого дела минимум полгода. На это и расчет. Судебная система России в отличие от других стран не имеет возможности компенсационно-штрафного наказания. У нас максимум штраф взыскивается в пользу государства, но от этого никому ни холодно, ни жарко. Когда человек обращается в суд, в результате теряет деньги на адвоката, нервы и время, потому что дело проходит полгода для того, чтобы восстановить свои права», - резюмировал Трунов.
Как отмечает «Коммерсант», руководитель направления ЮК a.t.Legal Вадим Резниченко заявлял, что подобные действия «Сбера» можно трактовать как злоупотребление правом в рамках ст. 10 ГК РФ, так как банки в этом случае ведут себя «не так, как ожидают другие участники гражданского оборота».
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