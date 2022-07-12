«Аукнется оттоком»: «Сбер» предостерегли от повышения первого взноса на ипотеку

Накануне «Коммерсант» сообщил, что клиенты «Сбера» пожаловались на повышение первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотеку. Так, изначально банк одобрил кредит со взносом в 15-20%, однако перейти к следующему этапу его оформления смогли только те, кто согласились внести сразу 35%. При этом, в банке говорят, что одобряли заявку изначально, чтобы удержать клиентов. Игорь Трунов отметил, что банковская система России повсеместно нарушает права граждан.

«То, что у нас происходит в банковской системе, во многом за рамками закона. При том, что списать это на чрезвычайные обстоятельства не получается. Сейчас произвольно назначаются высокие проценты за перевод денег в другой банк, за пользование ипотекой и так далее. Ощущение, что банковская сфера в России живет отдельно от государства. При этом каждый банк изобретает собственные проценты и новые способы ограничения прав граждан в части их финансов и активов. Ощущение, что они не понимают, что это завтра аукнется массовым недоверием банкам и массовому оттоку денег из банковской системы. То, что сегодня творится в банковской системе, требует по многим секторам обжалования через судебную систему», - сказал Трунов.

По его словам, в том, что российские банки позволяют себе нарушать права граждан, виновата, в частности, судебная система.