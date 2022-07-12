СМИ: Сбербанк повысил до 35% первый взнос по одобренным заявкам на ипотеку
Клиенты Сбербанка жалуются на повышение первого взноса по одобренным заявкам на ипотеку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Издание, ссылаясь на потенциальных заемщиков, отмечает, что в ряде случаев банк требует внести первый взнос в размере 35%. При этом изначально Сбербанк одобрил займ с взносом в 15-20%.
В банке объясняют, что одобряли заявки на ипотеку, чтобы удержать клиентов. При недостаточной платежеспособности заемщика «Сбер» имеет право отклонить заявку однако «в индивидуальном порядке ищет возможность не отказать».
Как отмечают юристы, такая практика законна: предварительно одобренная кредитной организацией ипотека — это не заключенный договор с согласованными существенными условиями, и соглашение может быть изменено сторонами. Эксперты подчеркивают, что повышение первого взноса в ипотеке способствует уменьшению рисковой составляющей банка, наиболее надежный уровень — 30-40% от стоимости объекта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru