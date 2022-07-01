Россиянам назвали способ сократить платежи по ипотеке

Стало известно, как уменьшить платеж по ипотеке, сообщает «Прайм» со ссылкой на сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского.

Банки готовы рефинансировать ипотеки, взятые людьми весной по высоким ставкам

По его словам, прежде всего, это досрочное частичное погашение, которое предусматривает сокращение размера платежа, что позволяет заемщику снизить финансовую нагрузку.

Кроме того, при ставке на 1,5 процента ниже текущей возможен вариант рефинансирование кредита. При этом, с момента получения ипотеки должно пройти не более трех лет.

Кроме того, кредитное учреждение может пересмотреть условия кредитования, если заемщик в течение одного или двух лет своевременно вносит оплату.

Выдача ипотек в России сократилась не только потому, что банки не могут выдавать кредиты на фоне сложившейся экономической ситуации, но и потому, что граждане боятся за свои доходы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил управляющий партнер Общества защиты дольщиков Денис Бутовичев.

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ФОТО: РИА Новости
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