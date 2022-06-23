Банки готовы рефинансировать ипотеки, взятые людьми весной по высоким ставкам

Банки выразили готовность предоставить клиентам рефинансирование ипотеки для уменьшения ставки. Об этом сообщает ТАСС по итогам опроса российских банков.

Отмечается, что это касается кредитов, взятых прошлой весной по высоким процентным ставкам.

Среди банков, рассматривающих возможность рефинансирования, «Сбер», ВТБ, Альфа-банк. В частности, банк «Зенит», ПСБ, «Санкт-Петербург» уже предоставляют возможность рефинансирования. Клиенты «Сбера» смогут обратиться за рефинансированием в июле.

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ФОТО: ru.myfin.by
ТЕГИ:ИпотекаБанки
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