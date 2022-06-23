Банки готовы рефинансировать ипотеки, взятые людьми весной по высоким ставкам

Российские банки готовы предоставить клиентам рефинансирование ипотеки для уменьшения ставки В Евросоюзе заявили, что не хотя блокировать трафик с Калининградской областью США готовят новый пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов Каспийский трубопроводный консорциум готов заплатить штраф в 5,3 млрд рублей за разлив нефти в Черном море Прощание с Юрием Шатуновым пройдет 26 июня на Троекуровском кладбище в Москве Европейский вещательный союз лишил Украину «Евровидения»