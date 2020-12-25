Коронавирус и господдержка. Как Сбер перетащил к себе половину малого бизнеса страны

Пандемия коронавируса и господдержка подтолкнули малые предприятия в стране переходить в Сбер. Как крупнейшему банку страны удалось резко нарастить клиентскую базу на фоне падения экономики, в эфире НСН рассказал заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.

«Наша клиентская база выросла до 2,7 млн (более 7% с начала года), а каждая вторая компания малого бизнеса продолжает выбирать Сбер для открытия счета. Для самозанятых сервис «Свое дело» доступен по всех регионах страны, через нашу платформу зарегистрировалось уже более 200 тысяч самозанятых», - заявил НСН зампредправления Сбера.

По его словам, уже половина предприятий малого бизнеса в России работает со Сбербанком.

«Нам всем пришлось адаптироваться к новым условиям. И мы стали основным и главным проводником государственной поддержки. В большой степени благодаря нам в этом году ее получили более двухсот тысяч корпоративных клиентов. Так, по программе 0% было одобрено договоров на сумму около 50 млрд рублей, по кредитам под 2% - на 244 млрд, системообразующим предприятиям одобрено договоров на 80 млрд рублей», - сообщил Попов.