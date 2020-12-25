Коронавирус и господдержка. Как Сбер перетащил к себе половину малого бизнеса страны
Заместитель председателя правления Сбербанка в эфире НСН подвел итоги 2020 года.
Пандемия коронавируса и господдержка подтолкнули малые предприятия в стране переходить в Сбер. Как крупнейшему банку страны удалось резко нарастить клиентскую базу на фоне падения экономики, в эфире НСН рассказал заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.
«Наша клиентская база выросла до 2,7 млн (более 7% с начала года), а каждая вторая компания малого бизнеса продолжает выбирать Сбер для открытия счета. Для самозанятых сервис «Свое дело» доступен по всех регионах страны, через нашу платформу зарегистрировалось уже более 200 тысяч самозанятых», - заявил НСН зампредправления Сбера.
По его словам, уже половина предприятий малого бизнеса в России работает со Сбербанком.
«Нам всем пришлось адаптироваться к новым условиям. И мы стали основным и главным проводником государственной поддержки. В большой степени благодаря нам в этом году ее получили более двухсот тысяч корпоративных клиентов. Так, по программе 0% было одобрено договоров на сумму около 50 млрд рублей, по кредитам под 2% - на 244 млрд, системообразующим предприятиям одобрено договоров на 80 млрд рублей», - сообщил Попов.
Коронавирус не помешал Сбербанку принять участие и в значимых сделках уходящего года. Несмотря на снижение экономической активности в начале года, «Сбер сохранил долю на рынке кредитования на уровне 32% и участвовал в ряде знаковых сделок на рынке, таких как размещение бессрочных «зеленых» облигаций ОАО «РЖД», первичное размещение акций Ozon на NASDAQ, строительство мостов через Калининградский залив и реку Лена», перечислил собеседник НСН.
Хотя полностью избежать влияния пандемия коронавируса не удалось, признался Анатолий Попов.
«Ситуация с COVID-19 безусловно внесла свои коррективы в наши планы развития: ряд продуктов и сервисов были внедрены чуть позже, чем мы планировали. Однако мы выполнили все принятые на себя обязательства», - уточнил зампредправления Сбера.
Ранее Анатолий Попов заявил в эфире НСН, что российский бизнес настолько адаптировался к пандемии коронавируса, что в новом 2021 году экономика страны вырастет на 3,5%.
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