Аналитик: ЦБ новым подходом к комиссии хочет тотально контролировать рынок акций
В ЦБ решили монополизировать рынок участников торгов, воспользовавшись отсутствием иностранных покупателей акций, сказал НСН финансовый аналитик Владимир Левченко.
Банк России в отсутствие иностранных покупателей акций хочет оформить институт участников торгов более официально и взять под тотальный контроль весь рынок, заявил биржевой эксперт Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что Московская биржа планирует с октября снизить тарифы за операции на рынке акций. С четвертого квартала 2022 года комиссии разделят на сборы для мейкеров (предоставляют ликвидность) и тейкеров (ее забирают). В новой модели мейкеров освободят от комиссии, а с тейкера будет взиматься 0,03 процента от оборота.
«Центральный банк хочет оформить институт маркетмейкеров более официально. Возможно, взять под тотальный контроль весь рынок. По идее, конечно, это монополизация. Маркетмейкеры, когда нет на рынке нерезидентов, могут делать все что захотят. Что касается ликвидности российских акций, если делать все правильно, то это приведет к снижению волатильности, что хорошо для инвестиций. Должна быть повышена ликвидность, если кто-то крупный захочет войти на рынок, то это должно происходить проще. Но как будет на самом деле – вопрос открытый. Мы же видим, что Центробанк искусственно разгоняет волатильность в экономике, на валютном, долговом рынках резкими движениями. Мы можем увидеть более высокую волатильность и те группы на рынке, которые будут его контролировать, будут им манипулировать в своих интересах», - сказал Левченко.
Инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что изменение тарифов за операции на рынке акций больше коснется брокерский бизнес, чем потребителей услуг.
«Экономический смысл несущественный, измеряющийся сотыми долями процента. Это история больше для брокерского бизнеса, чем потребителей услуг. Думаю, что на ликвидности акций это почти никак не скажется», - отметил Нигматуллин.
Ранее Тимур Нигматуллин в эфире НСН заявил, что для доллара и евро ключевым фактором курсообразования является процентная ставка Центробанка, при этом есть вероятность, что скоро доллар будет дороже, чем евро.
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