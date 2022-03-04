Мосбиржа запретила короткие продажи по евро на валютном и фондовом рынках

Московская биржа приняла решение о запрете коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках, сообщается на сайте площадки.

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«Решением НКО НКЦ (АО) с 4 марта 2022 года устанавливается признак запрета коротких продаж по евро», — говорится в сообщении.

Между тем Центробанк решил не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Евро"московская Биржа"
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