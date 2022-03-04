Мосбиржа запретила короткие продажи по евро на валютном и фондовом рынках

Нуланд: Новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией спецоперации на Украине

Кадыров попросил Путина дать приказ взять Харьков и Киев

ЦБ снижает комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров с 30 до 12%

Российское правительство рассмотрит возможность отмены маркировки товаров в стране

Московские парки и представители малого и среднего бизнеса готовятся к весеннему сезону