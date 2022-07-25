Московская биржа изменит тарифы на рынке акций
Тарифы за операции на рынке акций на Московской бирже могут измениться с октября, площадка планирует разделить комиссии на сборы для мейкеров (предоставляющих ликвидность) и тейкеров (забирающих ее). Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в финансовых компаниях.
Издание отмечает, что сейчас комиссию составляют постоянная (максимум 800 тысяч рублей в месяц) и оборотная (максимальная — 0,01 процента от объема операций) части. Ожидается, что Мосбиржа перейдет к плоской и асимметричной модели тарификации, мейкеров освободят от нее, а тейкерам придется платить 0,03% от оборота.
Площадка подтвердила планы внедрения новой тарифной модели. Мосбиржа прогнозирует, что маркетмейкеры и провайдеры ликвидности «получат больше возможностей для работы», и это положительно скажется на ликвидности отечественных бумаг.
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