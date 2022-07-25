Московская биржа изменит тарифы на рынке акций

Тарифы за операции на рынке акций на Московской бирже могут измениться с октября, площадка планирует разделить комиссии на сборы для мейкеров (предоставляющих ликвидность) и тейкеров (забирающих ее). Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в финансовых компаниях.

В ЦБ сообщили, что россияне купили на бирже рекордный объем валюты

Издание отмечает, что сейчас комиссию составляют постоянная (максимум 800 тысяч рублей в месяц) и оборотная (максимальная — 0,01 процента от объема операций) части. Ожидается, что Мосбиржа перейдет к плоской и асимметричной модели тарификации, мейкеров освободят от нее, а тейкерам придется платить 0,03% от оборота.

Площадка подтвердила планы внедрения новой тарифной модели. Мосбиржа прогнозирует, что маркетмейкеры и провайдеры ликвидности «получат больше возможностей для работы», и это положительно скажется на ликвидности отечественных бумаг.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Акции"московская Биржа"
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры