Московская биржа изменит тарифы на рынке акций

Издание отмечает, что сейчас комиссию составляют постоянная (максимум 800 тысяч рублей в месяц) и оборотная (максимальная — 0,01 процента от объема операций) части. Ожидается, что Мосбиржа перейдет к плоской и асимметричной модели тарификации, мейкеров освободят от нее, а тейкерам придется платить 0,03% от оборота.

Площадка подтвердила планы внедрения новой тарифной модели. Мосбиржа прогнозирует, что маркетмейкеры и провайдеры ликвидности «получат больше возможностей для работы», и это положительно скажется на ликвидности отечественных бумаг.

