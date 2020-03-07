Аналитик рынка спрогнозировал новую сделку ОПЕК+ с участием России

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН сделал прогноз по изменению экономической ситуации в России и в мире после изменений действующих цен на нефть из-за распавшейся сделки ОПЕК+.

«Формально с 1 апреля стороны сделки не будут обременены никакими договоренностями. Скорее всего, все страны будут стремиться добывать нефть по максимуму. Это приведет к тому, что цены на мировом рынке за баррель упадут. У России будут довольно большие потери. Только на новостях о распаде сделки цены упали до 45 долларов за баррель, а у нас бюджет сверстан из расчета 42,5 долларов за баррель. Если мы упадем ниже этого рубежа, получим дефицитный бюджет, и нам будет очень некомфортно. Оценить, сколько мы теряем точно, сложно с учетом вычета налогов и прибылей компании. Чем меньше компании заработают, тем меньше дивидендов получит государство. И я не исключаю, что на этом фоне Россия, наоборот, вернется к переговорам в рамках ОПЕК+, и мы увидим новую сделку с 1 апреля. На самом деле, цена в 30 долларов никому некомфортна», - пояснил эксперт.

Напомним, члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки.

Решение о сокращении добычи нефти принимаются на фоне распространения коронавируса по миру, что влияет на рынок нефти. Так, стоимость барреля нефть марки Brent опустилась ниже уровня 46 долларов – это произошло впервые с 27 июня 2017 года.

Ранее НСН писала о выводах Счетной палаты и экспертов о том, что бедных в России меньше не станет. Виноваты в этом цены на нефть.



