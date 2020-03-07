Аналитик рынка спрогнозировал новую сделку ОПЕК+ с участием России
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН рассказал, почему новая цена на нефть не устроит ни одну страну.
Совладелец компании «Лукойл» Леонид Федун рассказал, какие потери понесет российская сторона при разрыве сделки ОПЕК+. Об этом информирует The Bell.
Федун признался, что шокирован решением российской стороны по ОПЕК.
«Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от 100 миллионов долларов до 150 миллионов долларов в день», — цитирует RT совладельца «Лукойла».
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН сделал прогноз по изменению экономической ситуации в России и в мире после изменений действующих цен на нефть из-за распавшейся сделки ОПЕК+.
«Формально с 1 апреля стороны сделки не будут обременены никакими договоренностями. Скорее всего, все страны будут стремиться добывать нефть по максимуму. Это приведет к тому, что цены на мировом рынке за баррель упадут. У России будут довольно большие потери. Только на новостях о распаде сделки цены упали до 45 долларов за баррель, а у нас бюджет сверстан из расчета 42,5 долларов за баррель. Если мы упадем ниже этого рубежа, получим дефицитный бюджет, и нам будет очень некомфортно. Оценить, сколько мы теряем точно, сложно с учетом вычета налогов и прибылей компании. Чем меньше компании заработают, тем меньше дивидендов получит государство. И я не исключаю, что на этом фоне Россия, наоборот, вернется к переговорам в рамках ОПЕК+, и мы увидим новую сделку с 1 апреля. На самом деле, цена в 30 долларов никому некомфортна», - пояснил эксперт.
Напомним, члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки.
Решение о сокращении добычи нефти принимаются на фоне распространения коронавируса по миру, что влияет на рынок нефти. Так, стоимость барреля нефть марки Brent опустилась ниже уровня 46 долларов – это произошло впервые с 27 июня 2017 года.
Ранее НСН писала о выводах Счетной палаты и экспертов о том, что бедных в России меньше не станет. Виноваты в этом цены на нефть.
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