Новак: Возможность увеличения добычи нефти будет зависеть от компаний
6 марта 202020:59
Увеличение объемов нефтедобычи будет зависеть от планов компаний России. Соответствующее заявление сделал министр энергетики Александр Новак.
По словам Новака, министерство еще не проводило переговоры с компаниями по данному вопросу.
Накануне сообщалось, что члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки.
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