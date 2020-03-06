Новак: Возможность увеличения добычи нефти будет зависеть от компаний

Увеличение объемов нефтедобычи будет зависеть от планов компаний России. Соответствующее заявление сделал министр энергетики Александр Новак.

По словам Новака, министерство еще не проводило переговоры с компаниями по данному вопросу.

Накануне сообщалось, что члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки.







