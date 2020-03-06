Нефть марки Brent упала ниже отметки 46 долларов

Стоимость барреля нефть марки Brent опустилась ниже уровня 46 долларов – это произошло впервые с 27 июня 2017 года.

Согласно данным торгов, по состоянию на 19:06 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 8,9 процента до 45,54 доллара за бочку.

В свою очередь цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 8,54% до 41,98 доллара за баррель.

Ранее стало известно о значительном падении рубля. Курс евро преодолел отметку в 76 рублей впервые с января 2019 года, а доллар США подорожал до 67,7 рубля

