Бедных меньше не станет. Виноваты цены на нефть

Новых социальных инициатив, выдвинутых президентом страны, может оказаться недостаточно, чтобы вывести из бедности почти 1 млн россиян в 2020 году. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты в заключении на проект поправок в федеральный бюджет. Прогноз правительства по сокращению уровня бедности в стране до 10,8% за этот период завышен, «не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население», - утверждают аудиторы, чье мнение приводит РБК.

Вопрос о том, кто несет персональную ответственность за падение доходов россиян, был задан президенту в рамках интервью Владимира Путина агентству ТАСС. Фамилий в ответе не прозвучало: «Что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке?» - сказал Путин. По его словам, решением проблем низких доходов сейчас занимается правительство, Россия стала менее зависима от колебаний цен на нефть, растет доля доходов, не связанных с добычей углеводородов. «Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев», - отметил глава государства.

Иной ракурс предложил его пресс-секретарь. Как следует из его слов, радоваться надо уже тому, что «в прошлом падение доходов удалось остановить». «Это сам по себе результат важный, который позволяет рассчитывать на то, что в предстоящие годы можно будет выйти на позитивную динамику», - сказал Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, почему доходы россиян не росли в последние годы, несмотря на профицит бюджета и макроэкономическую стабильность, он сказал, что «макроэкономическая стабильность является залогом того, что темпы падения удается сдерживать при неблагоприятной международной экономической конъюнктуре».

Если вдуматься, высказывания ни того ни другого не дают ответа на заданные вопросы, и уж тем более не опровергают прогноз Счетной палаты о невозможности сокращения количества бедных в стране в декларированных масштабах. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения за девять месяцев 2019 года выросли на 0,8% - впервые за примерно пять лет. До этого фиксировалось затяжное падение доходов граждан. Поэтому плюс 0,8% - это не рост, а микроскопическая коррекция.

Прямые ответы на задаваемые вопросы, похоже, не конек представителя Кремля, тем более, в ситуациях, когда факты откровенно мешают живописанию светлого будущего. Недавний конференц-колл пресс-секретаря президента в контексте упоминания бога в Конституции стал квинтэссенцией бессодержательного диалога власти и общества. Пескова, конечно, поймали на троллинг, но пресс-секретарь президента договорился до того, что на уточняющий вопрос журналиста, какого именно бога имел в виду Владимир Путин, ответил: «это будет своевременно прояснено».

Вопрос, когда Россия победит бедность, задавать даже совестно…

