В «Шереметьево» допустили возобновление международных рейсов в июле

Первый вариант, по его словам, предполагает возобновление международных рейсов с июля. В таком случае пассажиропоток может восстановиться уже до конца года. При втором, более сложном сценарии, пассажиропоток восстановится не ранее середины 2021 года, заявил Пономаренко. Второй вариант предполагает риск сокращения персонала аэропорта.

Россия полностью прекратила международное авиасообщение с 27 марта. Принимаются только отдельно согласованные рейсы по возвращению граждан из-за рубежа.

