«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях до августа

Компания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до 1 августа. Как отмечает «Коммерсантъ», в частности, невозможно приобрести билеты на рейсы в Барселону, Лондон, Нью-Йорк, Стамбул и другие зарубежные города.

Ранее в апреле, из-за снижения спроса, которое возникло на фоне введенных из-за коронавируса ограничений, «Аэрофлот» сократил количество полетов внутри страны. Так, в начале месяца перевозчик «урезал» рейсы в Анапу, Астрахань, Екатеринбург, Санкт-Петербург и другие города. Частота полетов была сокращена по 56 направлениям, отмечает телеканал 360. Помимо этого, с 1 апреля все полеты приостановила «Победа», входящая в группу «Аэрофлот». Возобновить полеты авиакомпания планирует с 31 мая.