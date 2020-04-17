«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях до августа

Компания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до 1 августа. Как отмечает «Коммерсантъ», в частности, невозможно приобрести билеты на рейсы в Барселону, Лондон, Нью-Йорк, Стамбул и другие зарубежные города.

Ранее в апреле, из-за снижения спроса, которое возникло на фоне введенных из-за коронавируса ограничений, «Аэрофлот» сократил количество полетов внутри страны. Так, в начале месяца перевозчик «урезал» рейсы в Анапу, Астрахань, Екатеринбург, Санкт-Петербург и другие города. Частота полетов была сокращена по 56 направлениям, отмечает телеканал 360. Помимо этого, с 1 апреля все полеты приостановила «Победа», входящая в группу «Аэрофлот». Возобновить полеты авиакомпания планирует с 31 мая.

«Аэрофлот» с 6 апреля сократит число рейсов по России

В минувшую среду, 15 апреля, Владимир Путин предложил финансово поддержать российские авиакомпании, которые несут убытки из-за пандемии COVID-19. В частности, президент России предложил выделить на эти цели 23 млрд руб.

В конце марта Россия закрыла международное авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса. Исключением стали только вывозные рейсы, которые доставляют на родина застрявших за границей россиян, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:КоронавирусПродажаАвиабилетыАэрофлот
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