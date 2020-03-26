В АТОР рассказали, как туроператоры отреагировали на отмену авиасообщения
Вице-президент АТОР Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал, как туристические компании смогут преодолеть временное прекращение регулярных и чартерных рейсов.
В России запрещают все полеты в другие страны. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Росавиации с завтрашнего дня, 27 марта, полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение за рубеж. Исключением станут только рейсы для вывоза россиян из-за границы.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН отметил, что туротрасль, кроме тех поддержек, которые уже озвучены и будут оказаны правительством, ждет не налоговой отсрочки, а налоговых каникул.
«Фактически туроператоры, начиная еще с 19 марта, временно прекратили формирование новых турпоездок за рубеж. Сейчас основная задача, чтобы все самостоятельно организованные туристы вернулись. Как раз до 31 марта туроператоры делают вывозные рейсы, чтобы вернуть туристов на родину. Необходимость ограничительных мер во всем мире мы понимаем, и будем корректировать текущие планы, а планирование летнего сезона будет осуществляться позднее. В данной ситуации компании занимаются оптимизацией, прежде всего, своих расходов. Меры поддержки, которые озвучены правительством, однозначно будут помогать туристической отрасли пройти этот непростой период. Но, в качестве дополнительные меры поддержки, туротрасль очень ожидает не налоговой отсрочки, а налоговых каникул. Потому что именно по этой статье происходят максимальные затраты», – сказал он.
Дмитрий Горин также отметил, что надежда у туроператоров все же остается на летний сезон и внутрироссийский туризм.
«Сейчас стоит задача сохранить трудовые коллективы туркомпаний. Это очень сложная задача, учитывая, что весь выездной и въездной туризм фактически прекратил свою текущую деятельность. Мы с надеждой ждем летний туристический сезон. Прежде всего, внутрироссийский туризм поможет в этом году нашей отрасли», – комментирует эксперт.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в пресс-центре НСН рассказала, когда специалисты туриндустрии ожидают открытие зарубежных направлений, а также будет ли Италия популярна после коронавируса.
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