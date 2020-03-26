В АТОР рассказали, как туроператоры отреагировали на отмену авиасообщения

«Фактически туроператоры, начиная еще с 19 марта, временно прекратили формирование новых турпоездок за рубеж. Сейчас основная задача, чтобы все самостоятельно организованные туристы вернулись. Как раз до 31 марта туроператоры делают вывозные рейсы, чтобы вернуть туристов на родину. Необходимость ограничительных мер во всем мире мы понимаем, и будем корректировать текущие планы, а планирование летнего сезона будет осуществляться позднее. В данной ситуации компании занимаются оптимизацией, прежде всего, своих расходов. Меры поддержки, которые озвучены правительством, однозначно будут помогать туристической отрасли пройти этот непростой период. Но, в качестве дополнительные меры поддержки, туротрасль очень ожидает не налоговой отсрочки, а налоговых каникул. Потому что именно по этой статье происходят максимальные затраты», – сказал он.

Дмитрий Горин также отметил, что надежда у туроператоров все же остается на летний сезон и внутрироссийский туризм.

«Сейчас стоит задача сохранить трудовые коллективы туркомпаний. Это очень сложная задача, учитывая, что весь выездной и въездной туризм фактически прекратил свою текущую деятельность. Мы с надеждой ждем летний туристический сезон. Прежде всего, внутрироссийский туризм поможет в этом году нашей отрасли», – комментирует эксперт.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в пресс-центре НСН рассказала, когда специалисты туриндустрии ожидают открытие зарубежных направлений, а также будет ли Италия популярна после коронавируса.

