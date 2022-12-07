«Демонстративно накажем»: Россия договорится с ОПЕК на фоне нефтяного потолка
Игорь Юшков рассказал НСН, какой вариант ответа на ограничения выберет Москва совместно с ОПЕК+.
Из-за потолка цен на нефть Россия временно может сократить экспорт, но договорится со странами ОПЕК+ не увеличивать добычу, чтобы не потерять свое место на рынке, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.
Ранее сообщалось, что Москва разработала три варианта ответных мер при введении потолка цен на российскую нефть странами G7 (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания) и Евросоюза (ЕС). Владимир Путин уже позвонил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Зайду аль-Нахайяну, чтобы обсудить совместную работу в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.
«Первый вариант – ввести запрет на поставки в те страны, которые вошли в коалицию, даже через посредников, не самый целесообразный путь. Если мы продаем какому-то трейдеру по рыночной цене, почему мы должны ему отказывать и подвергать его каким-то рискам. Он может продать кому-то еще, а этот кто-то еще продаст в Европу, умолчав об этом. Это будет пугать покупателей российской нефти, они будут отказываться. Нам надо говорить, что покупать российскую нефть полностью безопасно, не надо пугать лишний раз клиентов. Ограничивать размер скидки также нецелесообразно, потому что она в этом году сначала увеличилась, а потом уменьшилась», - отметил он.
При этом демонстративно можно наказать кто-то из членов G7, но в остальном обойтись запретом на привязку к «потолковой» цене в контрактах, считает Юшков.
«Если нужно демонстративно кого-то наказать, возьмем Японию, которая официально в G7, официально говорила, что присоединится к потолку цен. Но участники G7 договорились, что Япония сможет покупать российскую нефть по «Сахалин-2». В остальном можно ограничиться тем, чтобы запретить прописывать в контракте, что формула ценообразования привязана к потолку цены. Это минимальное вмешательство в рыночное ценообразование. Мы же декларируем задачу как можно больше экспортировать», - объяснил собеседник НСН.
При этом Юшков подчеркнул, что при любом раскладе России необходима поддержка ОПЕК+, договоренности, вероятно, уже были достигнуты.
«С ОПЕК+ мы согласовали такие вещи, если России все-таки придется на какой-то период (месяц, два) сократить экспорт, то договоренность может быть о том, чтобы они не замещали нас на мировом рынке. То есть, мы говорим о том, что не надо реагировать на эту ситуацию ростом добычи, чтобы нас никто не замещал на мировом рынке. Участникам ОПЕК+ невыгоден потолок цен по отношению к России, потому что следующими будут они», - рассказал он.
В понедельник вступило в силу решение стран ЕС о введении потолка цен на нефть из РФ, стоимость сырья установят на уровне $60 за баррель. Аналогичный лимит цен введут страны G7 и Австралия, меры начнут действовать с 5 февраля.
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