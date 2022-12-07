«Демонстративно накажем»: Россия договорится с ОПЕК на фоне нефтяного потолка

«Если нужно демонстративно кого-то наказать, возьмем Японию, которая официально в G7, официально говорила, что присоединится к потолку цен. Но участники G7 договорились, что Япония сможет покупать российскую нефть по «Сахалин-2». В остальном можно ограничиться тем, чтобы запретить прописывать в контракте, что формула ценообразования привязана к потолку цены. Это минимальное вмешательство в рыночное ценообразование. Мы же декларируем задачу как можно больше экспортировать», - объяснил собеседник НСН.

При этом Юшков подчеркнул, что при любом раскладе России необходима поддержка ОПЕК+, договоренности, вероятно, уже были достигнуты.

«С ОПЕК+ мы согласовали такие вещи, если России все-таки придется на какой-то период (месяц, два) сократить экспорт, то договоренность может быть о том, чтобы они не замещали нас на мировом рынке. То есть, мы говорим о том, что не надо реагировать на эту ситуацию ростом добычи, чтобы нас никто не замещал на мировом рынке. Участникам ОПЕК+ невыгоден потолок цен по отношению к России, потому что следующими будут они», - рассказал он.

В понедельник вступило в силу решение стран ЕС о введении потолка цен на нефть из РФ, стоимость сырья установят на уровне $60 за баррель. Аналогичный лимит цен введут страны G7 и Австралия, меры начнут действовать с 5 февраля.

